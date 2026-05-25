Kantonrechter hoort nieuwe verdachten in omvangrijk SPSB-corruptiedossier

De behandeling van het tweede deel van de SPSB-strafzaak is op 22 mei 2026 voortgezet door de kantonrechter. In deze omvangrijke zaak zijn meerdere natuurlijke en rechtspersonen als verdachte aangemerkt, waaronder: F. Terlaan, A. Hassankhan, G. Kromosoeto, diverse andere betrokkenen en verschillende bedrijven en stichtingen. Tijdens de zitting stond het verhoor centraal in meerdere deelprojecten binnen het dossier, waaronder Richelieu-2 en Waterland. Daarbij werden onder meer Kromosoeto, A. Hassankhan, Djojobesari, Terlaan en Earth Cleaning N.V. gehoord over hun mogelijke rol in de projecten. Ook de officier van justitie en de verdediging stelden vragen tijdens de verhoren.

Op verzoek van de verdediging werd het verhoor van enkele verdachten over het project Waterland uitgesteld vanwege religieuze verplichtingen. De kantonrechter ging akkoord met dat verzoek, waarna de zitting werd voortgezet met de geplande verhoren van andere betrokkenen.

Later op de dag werden onder meer Djojobesari en Earth Cleaning N.V. gehoord, gevolgd door verhoren van Kromosoeto, A. Hassankhan en Terlaan. De officier van justitie stelde bij deze laatste groep geen aanvullende vragen.

De zaak wordt op 4 juni 2026 verder behandeld. Dan staan opnieuw verhoren gepland van meerdere verdachten in verband met de projecten Waterland en Jaglust/Zusters-project, waaronder Kromosoeto, A. Hassankhan, Wangsabesari, Kartoredjo, Terlaan, Sardjo, Multi Electrical System N.V. en Stichting Aanvaardbaar.

Ook andere verdachten zullen die dag worden gehoord over aanvullende projectonderdelen binnen het dossier. De SPSB-zaak, die sinds 2025 in behandeling is, draait om een reeks vermoedelijke onregelmatigheden binnen meerdere overheidsprojecten. De officier van justitie vervolgt de verdachten onder meer voor overtreding van de Anti-corruptiewet, verduistering, het aannemen van giften, witwassen en heling. Tijdens eerdere zittingen in mei en april werden al verschillende verdachten gehoord over onder meer de projecten Vredelust, Merveille, Maya Village en Altona. In februari werd daarnaast besloten tot de opschorting van de voorlopige hechtenis van twee verdachten op humanitaire gronden, onder strikte voorwaarden zoals meldplicht en reisbeperkingen. Eerdere bezwaren van de verdediging, waaronder een beroep op het ne bis in idem-beginsel, zijn door de kantonrechter verworpen. De zaak wordt op 4 juni 2026 om 09.30 uur voortgezet.