Amerikaans vliegdekschip USS Nimitz maakt stop in Suriname tijdens Southern Seas Missie

De tijdelijk zaakgelastigde van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, Paul Watzlavick, heeft het bezoek van het Amerikaanse vliegdekschip USS Nimitz (CVN 68) aan Suriname verwelkomd. Het vliegdekschip lag op 21 mei voor de kust van Suriname, in het kader van de Southern Seas 2026 Missie. Watzlavick onderstreepte het belang van de ontmoeting die plaatsvond tussen Surinaamse bewindslieden, militaire topfunctionarissen en vertegenwoordigers van de United States Navy.

Aan de bijeenkomst namen onder meer deel defensieminister Uraiqit Ramsaran, minister van Justitie en Politie Harish Monorath, minister van Olie, Gas en Milieu Patrick Brunings en de bevelhebber van de strijdkrachten, brigadegeneraal Mitchell Labadie.

Volgens Watzlavick benadrukt het bezoek de hechte samenwerking tussen de Verenigde Staten en Suriname. Beide landen blijven als vertrouwde partners werken aan het versterken van hun banden, met als doel het bevorderen van regionale veiligheid, gedeelde welvaart en nauwere contacten tussen de bevolkingen.

Het bezoek aan de USS Nimitz wordt gezien als een belangrijke stap in de verdere verdieping van de bilaterale samenwerking, met bijzondere aandacht voor defensie, veiligheid en strategische partnerschappen in de regio. De delegatie bestond uit verschillende regeringsfunctionarissen, leden van de militaire top en vertegenwoordigers van de media. De groep werd in de ochtend vanaf de Johan Adolf Pengel International Airport per C-2-vliegtuig overgebracht naar het vliegdekschip. Daar stonden een rondleiding aan boord en een officiële ontmoeting met vertegenwoordigers van de United States Navy op het programma. De nucleair aangedreven USS Nimitz, een van de grootste vliegdekschepen ter wereld en is sinds 1975 in dienst bij de Amerikaanse marine. Het schip beschikt over een bemanning van meer dan 5000 militairen en ondersteunend personeel. Het schip fungeert als een drijvende luchtmachtbasis voor internationale operaties en militaire oefeningen.