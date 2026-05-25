Advocaten Hoefdraad plaatsen vraagtekens bij gevolgde procedures

Ashwin Adhin, voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), heeft bij de aanvang van de eerste openbare commissievergadering, waarbij de gewezen politieke ambtsdragers Gillmore Hoefdraad, Bronto Somohardjo en Riad Nurmohamed werden gehoord, benadrukt dat de gedachtewisseling tijdens het vooronderzoek van stukken, slechts geheim is wanneer die geheimhouding expliciet door DNA of de regering, is opgelegd. “Het vooronderzoek is dus niet van rechtswege geheim. Geheimhouding ontstaat slechts door uitdrukkelijke oplegging, en kan eveneens slechts worden opgeheven door de oplegger”, stelde hij.

Tijdens de openbare vergadering hoorde de commissie, belast met het horen van de gewezen politieke ambtsdragers, onder meer de advocaten van de voormalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, naar aanleiding van het verzoek van de procureur-generaal om hem in staat van beschuldiging te stellen. Hoefdraad was niet persoonlijk aanwezig en liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaten Murwin Dubois en Milton Castelen. De raadslieden gingen in op verschillende procedurele aspecten van de vordering en wezen erop dat het gaat om de derde vordering tegen hun cliënt, na eerdere vorderingen in april en juli 2020. Daarbij stelden zij vragen over de juiste toepassing van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (WIPA) en artikel 140 van de Grondwet. Namens Hoefdraad werd tevens een dossier overhandigd aan het parlement.

De commissie, onder voorzitterschap van drs. Rabindre Parmessar, opereert volgens de voorzitter, uitsluitend binnen de vastgestelde parlementaire procedures, waarbij zowel de Grondwet als het Reglement van Orde leidend zijn. Parmessar benadrukte dat de commissie de betrokkenen slechts in de gelegenheid stelt om te reageren op de ingediende vorderingen, zonder met hen in discussie te treden.

Ook de voormalige minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, werd gehoord. Zijn hoorzitting had een besloten karakter. De gewezen minister beantwoordde vragen van de commissie over de ingediende vorderingen en de juistheid van de gevolgde procedures en besluitvorming. Ook de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, verscheen voor de commissie. Aan hem werden vragen gesteld over onder meer eerdere verhoren door de politie, het Openbaar Ministerie en de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD), op wiens verzoek het onderzoek werd gestart. Somohardjo verklaarde daarbij dat hij als minister politiek verantwoordelijk was voor het beleid, maar dat de dagelijkse uitvoering bij de ambtelijke leiding lag. Ook gaf hij aan nooit opdracht te hebben gegeven om buiten de wet te handelen. Volgens Somohardjo is hij slechts eenmaal door de CLAD gehoord en niet door de politie of het Openbaar Ministerie.