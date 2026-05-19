SEOB: Inflatie daalt, SRD sterker, maar staatsschuld blijft hoog

Het 28e SEOB-bulletin geeft een overzicht van de meest recente economische ontwikkelingen in Suriname. De onafhankelijke Suriname Economic Oversight Board (SEOB), opgericht op 1 juni 2023 om onder meer het IMF-programma te monitoren, volgt de belangrijkste macro-economische indicatoren en adviseert regering en stakeholders op basis van internationaal gehanteerd standaarden. De inflatie op jaarbasis vertraagde in januari 2026 tot 11,0 procent. Tegelijkertijd werd de Surinaamse dollar (SRD) in dezelfde periode iets sterker ten opzichte van de USD en de euro.

De economische bedrijvigheid liet in september 2025 een groei van 1,5 procent zien. Deze groei werd vooral gedreven door de bosbouw- en constructiesectoren.

Op monetair vlak daalde de basisgeldhoeveelheid (SRD-component) met 0,6 procent, wat samenhangt met het terughalen van liquiditeit door de Centrale Bank van Suriname via openmarktoperaties en valutaveilingen. De bredere liquiditeitenmassa met SRD-aandeel nam in januari 2026 toe met 0,7 procent. De internationale reserves stegen met 3,1 procent tot 1,6 miljard USD, goed voor een importdekking van 7,4 maanden. Dit wijst op een versterkte externe positie. De overheidsfinanciën blijven volgens de SEOB kwetsbaar. In november 2025 werd een negatieve primaire rekening geregistreerd met een tekort van SRD 511,6 miljoen. De staatsschuld daalde licht, maar blijft met 118,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ruim boven de internationale benchmark van 60 procent. De rente op leningen en spaargelden daalde licht met 0,2 procentpunt. De bankensector bleef stabiel, met een solvabiliteitsratio van 20,0 procent, ruim boven de vereiste 10 procent. Ook de kwaliteit van de kredietportefeuille verbeterde licht, met een daling van niet-renderende leningen naar 2,8 procent.