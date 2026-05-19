Eckhorst pleit voor herziening ‘in staat van beschuldigingstelling’ in wetgeving

Tijdens de strategische dialoogsessie van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) op donderdag 30 april jongsleden, heeft econoom en adviseur Karel Eckhorst, gepleit voor stevige institutionele hervormingen om transparantie en goed bestuur in Suriname duurzaam te verankeren. Eckhorst, die ervaring heeft bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereld-bankgroep, stelde dat het huidige systeem onvoldoende robuust is om politieke wisselingen zonder verlies van continuïteit in governance te doorstaan. Volgens Eckhorst bestaat het risico dat toezichtmechanismen verzwakken of zelfs worden uitgeschakeld bij regeringswissels, waardoor transparantie-inspanningen onder druk komen te staan. Hij pleitte daarom voor een grondwettelijke verankering van minimale transparantie- en integriteitsnormen.

“Net zoals begrotingsregels grondwettelijk zijn verankerd, moeten ook transparantie en integriteit die status krijgen”, stelde Eckhorst. Hij gaf aan dat Suriname moet toewerken naar een systeem waarin cruciale informatie en lopende integriteitsdossiers automatisch worden overgedragen bij regeringswissels, zodat er geen sprake kan zijn van politieke onderbreking of het ‘wegstoppen’ van lopende zaken.

Daarnaast deed Eckhorst de aanbeveling om het wettelijke mechanisme van de ‘in staat van beschuldigingstelling’ van ministers te herzien. Volgens hem zou dit instrument, zoals momenteel voorzien in de wet, beter uit de bestaande regeling kunnen worden gehaald, zodat ministers primair politiek en bestuurlijk verantwoording afleggen binnen reguliere controlemechanismen. Hij stelde dat ministers in plaats daarvan volledig verantwoordelijk moeten worden gehouden via transparante verantwoording en bestaande toezichtstructuren, zonder dat het huidige juridische instrumentarium van beschuldiging centraal staat in het proces. Verder benadrukte hij het belang van onafhankelijke benoemingsprocedures voor topfuncties binnen het openbaar bestuur en staatsbedrijven, zoals de Belastingdienst, de Rekenkamer en anti-corruptie-instellingen. Volgens Eckhorst moeten deze functies worden ingevuld via vaste en transparante procedures, los van politieke beïnvloeding. “Het moet niet gaan om politieke connecties, maar om een structureel en onafhankelijk benoemingskader”, aldus de econoom. Hij stelde verder dat wetgeving alleen niet voldoende is en dat vooral de uitvoering bepalend is voor succes. Volgens hem moet Suriname toewerken naar een systeem dat bestand is tegen politieke inmenging en dat continuïteit in goed bestuur garandeert. De VSB-dialoogsessie stond in het teken van governance, institutionele versterking en duurzame economische ontwikkeling.