Luitenant-kolonel Johan Brunst nieuwe commandant Luchtmacht

Luitenant-kolonel Johan Brunst heeft op vrijdag 15 mei, officieel het commando over de Luchtmacht (LUMA) van het Nationaal Leger overgenomen van kolonel Marven van Huisduinen. De overdrachtsceremonie vond plaats op de appelplaats van de Luchtmacht en werd bijgewoond door de bevelhebber van het Nationaal Leger, brigadegeneraal Mitchell Labadie. Met de symbolische overdracht van de eenheidsvlag, ging ook officieel de verantwoordelijkheid voor de leiding van de eenheid over op de nieuwe commandant. Tijdens de plechtigheid werd aandacht besteed aan de bijdrage van de vertrekkende commandant, kolonel Van Huisduinen, en aan de ontwikkeling en versterking van de Luchtmacht. Luitenant-kolonel Brunst sprak zijn waardering uit voor het vertrouwen dat in hem is gesteld.

Daarbij benadrukte hij het belang van discipline, professionaliteit en samenwerking binnen de organisatie. Volgens de nieuwe commandant zal de focus liggen op verdere groei, modernisering en het versterken van de operationele inzetbaarheid van de Luchtmacht. Met de commandowisseling breekt een nieuwe fase aan binnen de leiding van de Luchtmacht van het Nationaal Leger.