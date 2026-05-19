RO start scopingfase voor nieuw Project Document 2026-2030

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP), dat technische ondersteuning biedt als consultant, gestart met een scopingmissie ter voorbereiding van het nieuwe Project Document 2026-2030 inzake de grondenrechten van Inheemse en Tribale Volken (ITV’s).

De missie vond plaats van maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei en had als doel het inventariseren van de huidige stand van zaken rondom grondenrechten, wetgeving, institutionele processen en technische ondersteuningsbehoeften.

In het kader hiervan vonden presentaties en werksessies plaats met verschillende stakeholders, waaronder de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), ACT Guianas, het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), bestuurskundige dr. Ine Apapoe en de presidentiële Werkgroep Decentralisatie en Grondenrechten.

Tijdens de sessies kwamen onder andere thema’s aan de orde zoals juridische erkenning en grondwettelijke verankering, wetgeving en beleidscontinuïteit, de uitvoering van vonnissen, FPIC-principes, de rol van GLIS, bewustwording rondom grondenrechten en duurzame ontwikkelingsvraagstukken.

De uitkomsten van de missie vormen een basis voor de verdere uitwerking van concrete en uitvoerbare stappen die aansluiten bij de nationale ontwikkelingsagenda en internationale verplichtingen van Suriname.

Het ministerie dankt alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de constructieve dialoog en kijkt uit naar het vervolg van het proces.