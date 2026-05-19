Focus op verdachte bouwprojecten bij SPSB-strafzaak

De behandeling van het tweede deel van de omvangrijke strafzaak rond de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) is op 13 mei 2026 voortgezet bij de kantonrechter. Tijdens deze zittingsdag stonden opnieuw meerdere verdachten centraal in verband met hun vermeende betrokkenheid bij diverse bouw- en ontwikkelingsprojecten die onderdeel vormen van de tenlastelegging. In deze strafzaak zijn onder anderen F. Terlaan, A. Hassankhan, G. Kromosoeto, M. Hassankhan, P. Bhiekemsingh, S. Djojobesari, O. Wangabesari, R. Kartoredjo, A. Harpal en W. Sardjo als verdachten aangemerkt. Daarnaast worden ook verschillen-de bedrijven en organisaties vervolgd, waaronder Twahier Ajoeb N.V., Global Equipment N.V., Earth Cleaning N.V., N.V. Caremco Holding, Stichting Aanvaardbaar en Multi Electrical System N.V.

Tijdens de zitting van 13 mei werd verdachte F. Terlaan door de kantonrechter gehoord over de projecten Vredelust en Merveille. Daarbij werden eveneens vragen gesteld door de officier van justitie en de verdediging. Vervolgens richtte de rechtbank zich op het project Altona, waarbij de verdachten N.V. Caremco Holding, G. Kromosoeto, A. Hassankhan en Terlaan werden gehoord. Ook hierbij namen zowel de kantonrechter, het Openbaar Ministerie als de raadslieden van de verdachten, actief deel aan de ondervragingen.

De behandeling bouwt voort op eerdere zittingsdagen. Op 29 april werden reeds verhoren gehouden over de projecten Vredelust/Merveille en Maya Village.

Destijds was Terlaan afwezig in de rechtszaal, maar gingen de verhoren van andere betrokkenen desondanks door. Onder meer P. Bhiekemsingh, Global Equipment N.V., A. Hassankhan en G. Kromosoeto werden toen gehoord over Vredelust/Merveille, terwijl A. Harpal en Kromosoeto zich moesten verantwoorden over Maya Village. De SPSB-zaak kent inmiddels een lang verloop.

Op 27 februari 2026 vond een belangrijk getuigenverhoor plaats in de zaak tegen N.V. Caremco Holding, waarbij de technisch directeur van het bedrijf werd gehoord. Tijdens die zitting besloot de kantonrechter tevens tot opschorting van de voorlopige hechtenis van G. Kromosoeto en A. Hassankhan op humanitaire gronden. Beide verdachten werden onder strikte voorwaarden vrijgelaten.

Zij moeten aanwezig zijn op alle zittingen, mogen Suriname niet verlaten en dienen zich wekelijks te melden bij het Justitieel Interventie Team. De strafzaak maakt deel uit van een groter corruptiedossier dat sinds juli 2025 in behandeling is.

De officier van justitie heeft de verdachten onder meer vervolgd voor overtreding van de Anti-corruptiewet, verduistering, het aannemen van giften, witwassen en heling.

Eerdere verweren van de verdediging, waaronder een beroep op het ne bis in idem-beginsel wegens vermeende dubbele vervolging, zijn door de kantonrechter verworpen.

De zaak wordt op 22 mei 2026 om 09.30 uur voortgezet. Dan staat het verdachtenverhoor gepland van onder meer Kromosoeto, A. Hassankhan, S. Djojobesari, F. Terlaan en Earth Cleaning N.V. over het project Richelieu 2. Daarnaast zullen ook verschillende verdachten worden gehoord over het project Waterland, waaronder O. Wangabesari, R. Kartoredjo, W. Sardjo, Multi Electrical System N.V. en Stichting Aanvaardbaar. Met de vele verdachten, uiteenlopende projecten en ernstige beschuldigingen, blijft de SPSB-strafzaak een van de meest omvangrijke en complexe corruptiezaken die momenteel door de Surinaamse rechterlijke macht worden behandeld.