BOG start met intensieve bestrijding chikungunya in Blauwgrond

In het ressort Blauwgrond heeft het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) op vrijdag 15 mei, officieel een aanvang gemaakt met de luchtbespuitingen tegen chikungunya. De bespuitingswerkzaamheden zijn een onderdeel van de verdere aanpak van de toenemende muggenoverlast en de verspreiding van het chikungunya-virus. Vanaf 17:00 uur is de zogenoemde ‘Dengue wagen’ verschillende straten en buurten binnen het ressort Blauwgrond langs gegaan om bespuitingen uit te voeren. Met deze preventieve maatregel wil het ministerie samen met het BOG de muggenpopulatie terugdringen en verdere verspreiding van ziekten zoals Chikungunya helpen voorkomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door speciaal getrainde teams van het BOG en maken deel uit van een bredere nationale aanpak om de volksgezondheid te beschermen. Het ministerie benadrukt dat de bestrijding van chikungunya niet alleen afhankelijk is van bespuitingen, maar ook van de actieve medewerking van de samenleving.

Bewoners worden daarom dringend opgeroepen om stilstaand water rondom woningen en erven te verwijderen, waaronder water in emmers, flessen, bloempotten, autobanden en verstopte goten. Dit zijn namelijk broedplaatsen waar muggen zich snel kunnen vermenigvuldigen.

Daarnaast wordt bewoners gevraagd, om tijdens de bespuitingen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, zoals:

Ramen en deuren openhouden;

voeding en drinkwatervoorraden goed afdekken;

huisdieren en vogels beschermen;

baby’s en personen met ademhalingsproblemen zoveel mogelijk in een afgesloten ruimte onderbrengen;

kledingstukken opbergen.

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg maakt verder bekend dat de bespuitingswerkzaamheden in de periode van maandag 18 mei tot en met vrijdag 22 mei verder zullen worden uitgebreid naar meerdere gebieden:

MAANDAG 18 MEI 2026

Ressort: Blauwgrond.

Begrenzing:

Morgenstondstraat — Anton Dragtenweg — Powisiestraat — Kleinestraat — Verl.Gompertstraat — Surivillage 1-2-4 en alle binnenwegen.

DINSDAG 19 MEI 2026

Ressort: Blauwgrond.

Begrenzing:

Powisiestraat — Anton Dracgtenweg — Bonistraat — Basitostraat – Abonestraat — Kristalstraat — Powisiestraat en alle binnenwegen.

WOENSDAG 20 MEI 2026

Ressort: Blauwgrond.

Begrenzing:

Bonistraat — Anton Dragtenweg — Tweekinderweg — Mr R.W. Thurkowstraat — Basitostraat — Bonistraat en alle binnenwegen.

DONDERDAG 21 MEI 2026

Ressort: Blauwgrond.

Begrenzing:

Tweekinderweg — Anton Dragtenweg — Jan Steenstraat — Mr R.W. Thurkowstraat — Tweekinderweg en alle binnenwegen.

VRIJDAG 22 MEI 2026

Ressort: Blauwgrond.

Begrenzing:

Copernicusstraat — Anton Dragtenweg — Plutostraat – Mr R.W. Thurkowstraat en alle

binnenwegen.

De bespuitingen zullen plaatsvinden tussen 17:00 u_in de middag en 21:00u in de avond.

Let wel: Bij hevige regenval zal de be-spuiting niet plaatsvinden.