President ziet graag betere toekomstige planning voor Paramaribo

De regering blijft werken aan zowel acute hulpverlening als langetermijnoplossingen voor de huidige wateroverlast, waarmee verschillende delen van het land te maken hebben. Dit zei president Jennifer Simons op vrijdag 15 mei in gesprek met presidentiële woordvoerder Roberto Lindveld, waarbij het staatshoofd inging op verschillende beleidsvraagstukken. President Simons sprak eerst haar medeleven uit aan personen c.q. huishoudens die getroffen zijn door de wateroverlast. De situatie in de zuidelijke dorpen heeft volgens haar ook de aandacht van de regering. De president zei dat reeds wordt geïnventariseerd of voedselhulp nodig zal zijn, omdat landbouwgewassen door de wateroverlast verloren dreigen te gaan.

Het staatshoofd merkte op dat het probleem van wateroverlast in Paramaribo niet nieuw is. Tegelijkertijd benadrukte zij dat in het verleden is gebleken dat de situatie redelijk onder controle kan blijven, wanneer kanalen open worden gehouden en pompen blijven functioneren. Op de lange termijn wil de regering werken aan een structureel plan voor de hoofdstad. Volgens president Simons is Paramaribo niet goed gebouwd; huizen en percelen bevinden zich vaak in laaggelegen gebieden. “Voor de toekomst moeten we dat niet meer doen”, meent de president.

Het staatshoofd deelde mee dat zij het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft gevraagd, hulp te bieden daar waar sprake is van hoge en acute nood. Zij deed ook een beroep op de samenleving om alert te blijven en elkaar te ondersteunen wanneer de situatie verslechtert. Het staatshoofd gaf aan dat het NCCR de gemeenschap verder zal informeren en mogelijk met een hulplijn zal komen. Personen en/of huishoudens die zwaar getroffen zijn, worden gevraagd contact te maken met de districtscommissarissen of verantwoordelijken in hun omgeving.

De president zei voorts dat de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening een moeilijke situatie heeft overgenomen na jaren van achterstallig onderhoud van waterafvoerwegen. “Wat hij heeft overgenomen, is echt vijf jaar verwaarlozing van de meeste waterafvoerwegen. Soms geen machines, geen auto’s. Hij moest ze allemaal gaan zoeken.” Het staatshoofd sprak tevens haar waardering uit voor het werk dat de afgelopen maanden is verricht. Volgens haar heeft het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) een redelijke job gedaan met wat het ter beschikking had, ondanks de enorme hoeveelheid regen die momenteel valt.

President Simons wees erop dat ook buurlanden te kampen hebben met wateroverlast. Daarnaast liet ze weten dat administratieve procedures versneld zullen worden, zodat er sneller meer machines beschikbaar kunnen komen om werkzaamheden uit te voeren. “Want de regentijd is nog lang niet afgelopen”, aldus het staatshoofd. Ze voegde eraan toe dat zij buitenlandse deskundigen en Surinamers samen wil betrekken om een plan uit te werken voor de ontwikkeling van de stad voor de komende vijftien jaar.