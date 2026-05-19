AZP onder druk door personeelstekort en wateroverlast

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) kampt al geruime tijd met grote uitdagingen op het gebied van patiëntenzorg, personeelstekorten, onderhoud en wateroverlast. Dat kwam naar voren tijdens een uitgebreid vraaggesprek met directeur Claudia Redan, die een inkijk gaf in de dagelijkse problemen waarmee het ziekenhuis wordt geconfronteerd. Volgens Redan werken ruim 2200 medewerkers dagelijks onder zware druk om de zorg draaiende te houden. Zij wees erop dat het ziekenhuis meer dan 35 medische afdelingen telt en dagelijks honderden patiënten ontvangt.

Vooral de Spoed Eisende Hulp (SEH) staat onder enorme druk. “Waar vroeger 70 patiënten op drukke dagen veel leek, zien we nu dagelijks meer dan honderd patiënten binnenkomen”, aldus Redan. De wachttijden vormen daarbij een groot probleem. Patiënten moeten soms uren wachten, voordat zij geholpen worden of opgenomen kunnen worden. Volgens Redan is het tekort aan beschikbare bedden een van de grootste knelpunten. Van de ruim 570 bedden waarover het ziekenhuis formeel beschikt, zijn volgens haar momenteel ongeveer 40 tot 50 bedden niet bruikbaar.

Daarnaast spelen ook personeelstekorten een grote rol. Vooral gespecialiseerde verpleegkundigen vertrekken volgens de directie steeds vaker naar het buitenland, waaronder Nederland, Curaçao en Sint Maarten. “We leiden mensen op, maar raken hen ook weer kwijt”, zei Redan. Zij sprak van een voortdurende “brain drain” binnen de gezondheidssector. Ook de infrastructuur van het ziekenhuis baart zorgen. Het terrein van het ziekenhuis heeft geregeld last van wateroverlast, vooral tijdens zware regenval. Volgens Redan ligt het complex lager dan de omgeving, waardoor regenwater zich ophoopt op het terrein en soms zelfs afdelingen binnendringt. Er worden daarom zandzakken geplaatst om bepaalde afdelingen te beschermen tegen overstromingen. De directeur gaf verder aan, dat delen van het ziekenhuis kampen met achterstallig onderhoud. Liften, medische apparatuur en verschillende gebouwen zijn volgens haar tientallen jaren oud. Zo viel recent opnieuw een generator uit nadat een batterij ontplofte, wat leidde tot spanningen omdat zich patiënten in liften bevonden. Redan ging ook in op de recente berichtgeving rond de afdeling urologie. Volgens haar ontstond onrust, nadat intern was gecommuniceerd over problemen met een belangrijk apparaat dat gebruikt wordt voor medische verrichtingen. Die informatie zou vervolgens zijn uitgelekt. De directeur benadrukte dat de afdeling niet gesloten was, maar dat het ging om technische problemen en beperkingen in apparatuur. Verder wees zij erop dat niet alle problemen publiekelijk bekend hoeven te worden gemaakt, omdat berichtgeving over medische afdelingen volgens haar, onrust kan veroorzaken binnen de samenleving. “Elk bericht vanuit het ziekenhuis creëert angst bij patiënten en familieleden”, aldus Redan. De directie zegt intussen te werken aan oplossingen, waaronder uitbreiding van voorzieningen op de Spoed Eisende Hulp en verbeteringen aan de infrastructuur. Ook wordt gekeken naar verdere samenwerking met de overheid en andere instanties om de druk op het ziekenhuis te verlichten. Volgens Redan blijft het personeel ondanks alle moeilijkheden, dagelijks proberen de patiëntenzorg zo goed mogelijk voort te zetten.