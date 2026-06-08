ZWAKKE UITVOERING NRA 2.0

De National Risk Assessment (NRA 2.0) heeft bevestigd dat Suriname belangrijke stappen heeft gezet in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit. Het juridische en institutionele raamwerk is versterkt en sluit in toenemende mate aan bij internationale standaarden. Toch waarschuwt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) dat de kern van het probleem niet ligt in de opzet van het systeem, maar in de manier waarop het in de praktijk functioneert. Maar hoe sterk is een systeem werkelijk als de uitvoering achterblijft bij de ambitie?

Volgens het bedrijfsleven blijft de NRA vooral een strategisch document dat onvoldoende is verankerd in het dagelijkse beleid van de overheid en toezichthoudende instellingen. Hoewel de analyse een belangrijk instrument vormt voor risicogebaseerde besluitvorming, ontbreekt een structurele vertaling naar meetbare acties en gecoördineerde uitvoering. De vraag rijst dan ook: wat is de waarde van een nationale risicoanalyse als die niet consequent wordt doorvertaald naar beleid en toezicht?

De VSB wijst erop dat dit een fundamenteel risico vormt voor de effectiviteit van het gehele anti-witwassysteem. In plaats van een geïntegreerde aanpak ontstaat een praktijk waarin risico-inschattingen wel worden gemaakt, maar niet systematisch worden omgezet in toezicht en handhaving. Is het dan nog terecht om te spreken van eenrisicogestuurd AML-stelsel, of blijft het bij een beleidsmatige ambitie op papier?

Een tweede structureel knelpunt ligt bij de nationale coördinatie. Instellingen zoals de Anti-Money Laundering Steering Council (AMLSC) zijn opgezet om de afstemming tussen beleid, toezicht en handhaving te versterken, maar in de praktijk blijft die samenwerking volgens de VSB onder druk staan. Verschillende actoren beschikken niet altijd over dezelfde data, capaciteit of prioriteiten. Hoe kan effectieve handhaving worden gegarandeerd als de basisinformatie en prioriteiten niet overal gelijk zijn?

Die fragmentatie heeft bredere gevolgen dan alleen de technische werking van het systeem. Voor het bedrijfsleven raakt het aan de voorspelbaarheid van het ondernemingsklimaat en de betrouwbaarheid van het financiële stelsel. Wanneer toezicht en handhaving niet consistent worden toegepast, ontstaat onzekerheid over regelgeving en risico-inschatting. Hoe aantrekkelijk blijft een financieel systeem voor internationale partners als de uitvoering niet eenduidig en voorspelbaar is?

De VSB pleit daarom voor een sterkere institutionele verankering van de NRA als continu beleidsinstrument. Risicoanalyse, beleidsvorming en handhaving zouden nauwer op elkaar moeten aansluiten, ondersteund door betere data-architectuur en duidelijke rapportagelijnen tussen betrokken instellingen. Maar waarom blijft die integratie achter, ondanks jarenlange hervormingsinspanningen en internationale ondersteuning?

Zonder zo’n geïntegreerde aanpak blijft het risico bestaan dat Suriname wel beschikt over een uitgebreid normatief kader, maar dat de praktische effectiviteit daarvan achterblijft. De vraag is dan ook niet alleen of het systeem bestaat, maar of het ook daadwerkelijk werkt zoals bedoeld.

Dat is niet alleen een technische tekortkoming, maar ook een economische kwetsbaarheid. Een onvoldoende functionerend AML-systeem kan gevolgen hebben voor internationale compliance-eisen, correspondentbankrelaties en het vertrouwen van investeerders. Hoe groot is het risico dat Suriname hierdoor op termijn minder aantrekkelijk wordt voor internationale financiële transacties?