WATER TOT AAN ONZE LIPPEN

De aanhoudende wateroverlast in Paramaribo, Wanica, Saramacca en andere delen van het land is opnieuw uitgemond in een nationale crisis. De regering heeft inmiddels een crisiscommissie ingesteld om de situatie te beheersen, maar achter de huidige noodmaatregelen schuilt een veel fundamenteler probleem: Suriname wordt niet alleen geconfronteerd met extreme regenval, maar ook met jaren van structureel uitgesteld onderhoud en gebrekkige ruimtelijke ordening.

Volgens de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening Stephen Tsang is de situatie het gevolg van een combinatie van factoren: zware regenval, defecte pompgemalen, achterstallig onderhoud en een slecht functionerend afwateringssysteem. Maar minstens zo zorgwekkend is zijn vaststelling dat illegaal gedempte goten, ongecontroleerde lozingen en afvaldumping het probleem verder verergeren. Daarmee wordt duidelijk dat deze crisis niet enkel technisch van aard is, maar ook een kwestie van gedrag, handhaving en bestuur.

Wat zich wederom afspeelt, is geen plotselinge natuurramp zonder voorgeschiedenis. De infrastructuur in grote delen van de kustvlakte is jarenlang onder druk gezet door uitbreiding van bebouwing zonder dat het afwateringssysteem evenredig is versterkt. Wijken zijn gegroeid, verkavelingen zijn goedgekeurd en infrastructuur is aangelegd, maar watermanagement is daarbij vaak een sluitpost gebleven. Tegelijkertijd kan niet alles op de burger worden afgeschoven. Het dichtgooien van goten, het beschadigen van sluizen en het dumpen van afval in waterwegen wijzen op een tekort aan bewustzijn én handhaving. Een afwateringssysteem is geen statisch gegeven; het vereist discipline van overheid én samenleving. Wanneer één schakel faalt, raakt het hele systeem ontregeld.

De instelling van een crisiscommissie is in die zin een logische stap om de acute situatie te beheren. De inzet van pompen, samenwerking met de private sector en noodinterventies zijn noodzakelijk om directe schade te beperken. Maar precies daar zit ook de kern van het probleem: Suriname blijft structurele tekortkomingen keer op keer oplossen met tijdelijke maatregelen. Opvallend is dat de impact zich inmiddels niet meer beperkt tot stedelijke gebieden. Ook de landbouwsector is zwaar getroffen, met ondergelopen arealen in onder meer Saramacca, Nickerie en Commewijne. Wanneer voedselproductie onder druk komt te staan, verschuift wateroverlast van een infrastructuurprobleem naar een economische en sociale crisis. In het binnenland dreigt de situatie nog ernstiger te worden, waarbij volgens het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing zelfs voedseltekorten op korte termijn niet uitgesloten zijn. Dat maakt duidelijk hoe kwetsbaar het land is wanneer basisvoorzieningen onder druk komen te staan. De regering spreekt intussen over een meerjarenplan voor herstructurering van het afwateringssysteem en strengere regelgeving rond illegale bebouwing en vervuiling van waterwegen. Dat is noodzakelijk, maar wij vragen ons af waarom dergelijke structurele maatregelen pas worden aangekondigd wanneer het water al letterlijk aan de lippen staat? De huidige crisis legt een patroon bloot dat zich al jaren herhaalt: problemen worden pas met grote urgentie aangepakt wanneer ze escaleren en niet langer te negeren zijn. Preventie, onderhoud en handhaving blijven structureel achter, terwijl de schade achteraf telkens vele malen groter is dan de kosten van tijdig ingrijpen.

Daar komt bij dat het beleid rond ruimtelijke ordening en infrastructuur te vaak versnipperd en reactief is. Zonder een strak, afdwingbaar en consequent uitgevoerd nationaal water- en ruimtelijk beleid blijft Suriname kwetsbaar voor elke periode van hevige regenval.

Een crisiscommissie kan een noodsituatie beheersen, maar geen decennialang uitgesteld beleid vervangen. Zolang verantwoordelijkheid wordt verdeeld tussen overheid, burgers en instellingen zonder duidelijke handhaving en langetermijnvisie, blijft wateroverlast een jaarlijks terugkerend symptoom van een dieper bestuurlijk tekort. De vraag is dus niet alleen hoe deze crisis wordt opgelost, maar waarom het land telkens opnieuw in dezelfde situatie belandt.