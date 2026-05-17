CAPABELE PROFESSIONALS VS FAMILIE EN VRIENDEN

Het verlies in vertrouwen in de politiek, verdwijnt zelden van de ene op de andere dag. Het brokkelt langzaam af, beetje bij beetje, wanneer burgers keer op keer het gevoel krijgen, dat niet deskundigheid, maar connecties, de doorslag geven bij benoemingen binnen de publieke instituten. De samenleving ziet het steeds voor haar gebeuren, steeds dezelfde namen keren terug in adviesfuncties en directieposten, niet altijd vanwege aantoonbare expertise of ervaring, maar omdat zij behoren tot de kring van vrienden, familieleden of de politieke partij van invloedrijke figuren. Hoewel dit al jaren geschiedt, hopen we dat het bij elke nieuwe regering, anders zal verlopen. We dachten dat mevrouw ´wo kenki a systeem´, ook echt een verandering zou brengen. Echter, het is steeds dezelfde oude cd, die steeds op repeat staat.

Wat het nog erger maakt, is beseffen dat de persoon die benoemd zal worden, niet in staat zal zijn, de job gedaan te krijgen en de persoon toch benoemen. Dat is zeer kwaadaardig. Is het zelfde als een bakker, bouwwerkzaamheden laten doen. Vooral intellectuele en kritische burgers, raken hierdoor vervreemd van het bestuur. Niet omdat zij zichzelf verheven achten boven anderen, maar omdat zij verwachten, dat belangrijke beleidsfuncties worden ingevuld door mensen die inhoudelijk voorbereid zijn op hun taak. Wanneer functionarissen publiekelijk uitspraken doen, die weinig kennis of inzicht tonen over hun eigen beleidsterrein, ontstaat er grote frustratie. Burgers verwachten immers leiding van mensen die visie, competentie en dossierkennis uitstralen.

Het probleem is groter dan individuele onbekwaamheid. Het gaat om het signaal dat ermee wordt afgegeven. Wanneer expertise ondergeschikt lijkt te worden gemaakt aan loyaliteit, ontstaat de indruk dat professionaliteit binnen het openbaar bestuur minder belangrijk is geworden, dan politieke verbondenheid. Dat ondermijnt niet alleen het vertrouwen in personen, maar ook in instituties.

Suriname beschikt over voldoende capabele professionals, academici en deskundigen, zowel in het land als in de diaspora. Toch ontstaat te vaak de indruk, dat politieke kleur of persoonlijke bande, zwaarder wegen dan kwaliteit. Daardoor haken veel competente mensen af, of verliezen zij het enthousiasme om zich beschikbaar te stellen voor publieke functies. Waarom zou iemand jaren investeren in kennis en ervaring, als benoemingen uiteindelijk niet gebaseerd zijn op kennis en kunde? Burgers moeten erop kunnen vertrouwen, dat mensen die beslissingen nemen over onderwijs, gezondheidszorg, economie of veiligheid, daadwerkelijk begrijpen welke verantwoordelijkheid zij dragen. Zeker in een periode waarin Suriname voor grote economische en maatschappelijke uitdagingen staat, kan het land zich geen zwak bestuur permitteren.

Dat betekent niet dat alleen academici of hoogopgeleiden geschikt zijn voor het bestuur. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen zonder indrukwekkende titels, die uitstekende leiders zijn geworden. Maar er is een belangrijk verschil, tussen gebrek aan formele scholing en gebrek aan competentie. Bestuur vraagt voorbereiding, inzicht, communicatieve vaardigheden en het vermogen om complexe problemen te begrijpen, en uit te leggen. Burgers moeten niet het gevoel krijgen, dat beleid wordt gemaakt door mensen die onvoldoende inhoudelijke bagage hebben. Mensen trekken zich terug uit het publieke debat, verliezen geloof in verandering en beschouwen politiek steeds vaker als een gesloten netwerk, waarin dezelfde groepen, elkaar blijven bevoordelen.

Bij de afgelopen verkiezingen hebben we gemerkt hoeveel mensen niet naar de stembus zijn gegaan, simpel omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de zich presenteerde politici. Het vertrouwen verdwijnt langzaam maar zeker door jaren van teleurstelling, vriendjespolitiek en het gevoel, dat deskundigheid niet langer als essentieel wordt gezien. En wanneer dat vertrouwen eenmaal ernstig beschadigd is, kost het veel meer tijd om het te herstellen dan om het te verliezen.