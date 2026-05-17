RIJBEWIJS VERLENGEN IS LIJDENSWEG, E-PASPOORT IS EEN VERADEMING

Wie in Suriname zijn of haar rijbewijs moet verlengen, weet dat dit proces alles behalve eenvoudig is. In de praktijk komt het erop neer, dat men eerst drie afzonderlijke strookjes moet halen, waarbij elk strookje staat voor één jaar verlenging. Pas na drie jaar, komt men in aanmerking voor een nieuw rijbewijs dat tien jaar geldig is. Hoewel het eindresultaat uiteindelijk een tienjarig rijbewijs is, wordt die geldigheidsduur in feite stap voor stap ‘opgeknipt’ via een omslachtig tussenproces. Daarbovenop komt dat ook de digitalisering van het verlengingsproces niet de beloofde verlichting heeft gebracht. Ongeveer een jaar geleden werd een digitaal systeem geïntroduceerd, om de aanvraag te vergemakkelijken. In de praktijk blijkt dit proces nog steeds traag en omslachtig te verlopen. Van het indienen van de aanvraag tot de verwerking en goedkeuring, verstrijkt vaak een aanzienlijke tijd. De betaling kan bovendien uitsluitend via Uni5Pay worden verricht, wat het proces voor sommige gebruikers extra ingewikkeld maakt.

Waar het rijbewijsverlengingsproces dus nog steeds wordt ervaren als tijdrovend en gefragmenteerd, laat een ander traject een opvallend contrast zien: dat van het Surinaamse e-paspoort. De aanvraag van het e-paspoort verloopt merkbaar vlotter. Afhankelijk van de gekozen optie, kan het document binnen een week worden geleverd tegen een bedrag van circa SRD 4.000, of binnen drie tot vier weken voor ongeveer SRD 2.100. Het proces wordt door velen als overzichtelijker en efficiënter ervaren, zeker in vergelijking met andere administratieve trajecten binnen de overheid. Het contrast tussen beide procedures is een hemelsbreed verschil. Want het kan dus wel. Waarom functioneert het ene traject relatief soepel, terwijl het andere blijft hangen in stroperige procedures en meerdere tussenstappen? Voor de burger maakt dat verschil meer uit dan vaak wordt aangenomen. Administratieve efficiëntie is geen detail, maar een essentieel onderdeel van goed bestuur. Het bepaalt hoe toegankelijk en betrouwbaar overheidsdiensten worden ervaren. Of heeft dit iets te maken met het materiaal en de kosten? Want voor een rijbewijs bedragen de kosten nog geen SRD 400. Als het aan de kosten ligt, dan zijn wij van mening, dat dit bedrag best aangepast mag worden, mits het proces daardoor sneller kan verlopen. De vergelijking tussen het rijbewijs en het e-paspoort legt daarmee een bredere realiteit bloot: digitalisering op papier betekent nog niet automatisch efficiëntie in de praktijk. Zolang systemen naast elkaar bestaan met uiteenlopende snelheden, procedures en gebruiksgemak, blijft de burger de eindgebruiker van een ongelijk ingericht systeem. Uiteindelijk draait het niet alleen om documenten, maar om vertrouwen in een overheid die haar dienstverlening eenvoudiger, sneller en consistenter maakt.