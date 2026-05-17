WAARSCHUWING IATA NIET SERIEUS GENOMEN?

De brief die de International Air Transport Association (IATA) op 11 februari 2025 stuurde aan minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme, was geen vrijblijvende waarschuwing. Het was een ernstige internationale vingerwijzing over de staat van de Surinaamse luchtvaartsector. Ruim een jaar later dringt zich echter de vraag op of de minister de inhoud van die brief ooit werkelijk serieus heeft genomen. De waarschuwingen waren immers glashelder.

De IATA wees op tekorten aan personeel bij de luchtverkeersleiding, instabiliteit van naderingssystemen (ILS), gebrekkige meteorologische informatie en een gebrek aan betrouwbare operationele dienstverlening. Bovendien stelde de organisatie expliciet dat verschillende luchtvaartmaatschappijen hun zorgen reeds eerder hadden geuit, maar dat adequate reacties vanuit de autoriteiten uitbleven. Dat laatste is misschien nog het meest verontrustende onderdeel van de hele brief. Want het suggereert niet alleen technische of organisatorische problemen, maar vooral bestuurlijk falen.

Naar onze mening heeft minister Landveld tot op heden op meerdere cruciale dossiers binnen zijn ministerie politiek steken laten vallen, en deze kwestie lijkt daar opnieuw een voorbeeld van te zijn. Terwijl Suriname zichzelf internationaal probeert te verkopen als een opkomende economie die klaarstaat voor investeringen en groei, lijken fundamentele zaken zoals luchtvaartveiligheid en operationele betrouwbaarheid onvoldoende prioriteit te krijgen. Een minister die verantwoordelijk is voor transport en luchtvaart kan zich niet permitteren om waarschuwingen van een internationale organisatie als de IATA naast zich neer te leggen of traag te behandelen.

De internationale luchtvaartsector functioneert immers niet op basis van politieke beloften of mooie beleidsvoornemens, maar op basis van vertrouwen, veiligheid en naleving van internationale standaarden. Wanneer luchtvaartmaatschappijen beginnen te twijfelen aan de betrouwbaarheid van een luchtruim of de stabiliteit van luchtverkeersdiensten, raakt dat rechtstreeks de reputatie van een land. En reputatieschade binnen de luchtvaartsector heeft vaak langdurige gevolgen.

De indruk die blijft hangen, is dat minister Landveld vooral reactief opereert, terwijl zijn ministerie juist op cruciale momenten leiderschap en daadkracht zou moeten tonen. Problemen binnen ATM-diensten, personeelstekorten en storingen aan essentiële systemen ontstaan niet van de ene dag op de andere.

Dit zijn signalen van structurele verwaarlozing en onvoldoende voorbereiding. Dat de IATA zich genoodzaakt voelde om formeel alarm te slaan richting de minister, zegt daarom veel over hoe ernstig de situatie door internationale spelers werd ingeschat. Nog problematischer is het gebrek aan zichtbare transparantie richting de samenleving en sector. Welke concrete maatregelen zijn sinds die brief daadwerkelijk genomen? Welke verbeteringen zijn gerealiseerd? En waarom lijkt de sector nog steeds regelmatig geconfronteerd te worden met operationele onzekerheden?

Tot nu toe blijven die antwoorden grotendeels uit. Minister Landveld lijkt daarmee steeds meer het beeld te bevestigen van een bewindsman wiens prestaties op belangrijke onderdelen van zijn portefeuille te wensen overlaten. Juist in een periode waarin Suriname economisch afhankelijker wordt van internationale connectiviteit en buitenlandse investeringen, zou de luchtvaartsector geen zorgenkind mogen zijn.

De brief van de IATA had een moment van nationale urgentie moeten zijn. In plaats daarvan blijft de indruk bestaan dat de waarschuwing onvoldoende serieus is opgepakt, met alle risico’s van dien voor de veiligheid, betrouwbaarheid en internationale geloofwaardigheid van Suriname.