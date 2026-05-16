Colli verwijst naar advocaat in kwestie rond VKI

Juliette Colli – Wongsoredjo, die jarenlang verbonden was aan het Viskeuringsinstituut (VKI) en een prominente rol vervulde binnen de visserijsector, heeft desgevraagd aangegeven, niet inhoudelijk te willen ingaan op de actuele ontwikkelingen rond het instituut.

Aan de redactie verwees zij voor verdere informatie naar haar zulks, in verband met een strafklacht, die volgens haar inmiddels is ingediend. Over de aard en inhoud van deze strafklacht, wilde zij geen nadere mededelingen doen.

Het enige dat Wongsoredjo tegenover de redactie bevestigde, is dat zij niet langer betrokken is bij het VKI.

De afgelopen dagen heeft de redactie geprobeerd, aanvullende informatie te verkrijgen over de vermeende strafklacht en de achtergronden daarvan. Tot op heden is hierover echter nog geen officiële toelichting ontvangen.

De ontwikkelingen rond het VKI hebben de afgelopen periode geleid tot onrust binnen delen van de visserijsector. Tijdens een recent persmoment uitten vertegenwoordigers uit de sector, onder wie Udo Karg van de Suriname Seafood Associatie (SSA), hun over de gang van zaken binnen het instituut en de onafhankelijkheid ervan.

Vanwege de sector is daarbij opgeroepen tot transparantie, toepassing van hoor en wederhoor en een onafhankelijk onderzoek naar de ontstane situatie.