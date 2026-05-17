BESTUURLIJKE STOELENDANS EN INCONSISTENT LEIDERSCHAP

In korte tijd is rond meerdere staatsbedrijven en staatsgerelateerde instellingen een opvallende reeks van bestuurswisselingen en koerswijzigingen zichtbaar geworden. Wat bedoeld is als ordelijke governance en zorgvuldig toezicht, begint in de perceptie van velen steeds meer te lijken op een opeenvolging van snelle besluiten, herzieningen en tegenstrijdige signalen over de richting van het beleid. Bij Telesur werd recent goedkeuring verleend door de Raad van Ministers voor de ontslagname van de huidige Raad van Commissarissen en de benoeming van een nieuwe raad. Dit besluit, vastgelegd in een missive van 7 mei 2026 en goedgekeurd in de regeringsvergadering van 6 mei 2026, leidt tot een hernieuwde toezichtstructuur binnen het staatsbedrijf.

De nieuwe Raad van Commissarissen bestaat uit Nagis V. Algoe als president-commissaris, en verder Lucdiano M. Wijdenbosch, Frans R. Eersteling, Alexander F. Deel en André M. Daal. Tegelijkertijd is er ook een vrijwillige terugtreding binnen hetzelfde bedrijf. Sanjay Raghoebarsingh heeft per direct zijn functie als president-commissaris neergelegd en dit schriftelijk meegedeeld aan president Jennifer Simons, in haar hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Staat Suriname, de enige aandeelhouder van Telesur. Hij stelt dat het besluit op eigen initiatief en in goed overleg is genomen, conform de geldende wettelijke en statutaire bepalingen, met verwijzing naar Boek 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en artikel 15 van de statuten van het bedrijf. Parallel aan deze ontwikkelingen bij Telesur speelt zich een vergelijkbaar patroon af bij andere staatsgerelateerde instellingen. Wat zich rond de Raad van Commissarissen van Self Reliance en de Centrale Bank van Suriname heeft afgespeeld, wordt door velen niet langer gezien als toeval, maar als een vorm van bestuurlijke lichtzinnigheid die vragen oproept over de kwaliteit van besluitvorming. Bij Self Reliance werd eerst met grote stelligheid aangekondigd dat de Raad van Commissarissen moest worden ontslagen. Een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd uitgeschreven, een datum werd vastgelegd en de boodschap aan de samenleving was duidelijk: ingrijpen was noodzakelijk. Nog voordat het besluit volledig werd uitgevoerd, volgde echter een abrupte draai. Het ontslag werd ingetrokken, de vergadering werd uitgesteld en er werd gesproken over “overleg” en “herstel van vertrouwen”. Wat overbleef was onzekerheid en de indruk van een besluitvorming zonder vaste lijn. Ook bij de Centrale Bank van Suriname voltrok zich een soortgelijk tafereel. Daar werd eerder een vervanging van de Raad van Commissarissen aangekondigd, waarbij zelfs wettelijke zittingstermijnen terzijde werden geschoven, ondanks hun functie als waarborg voor onafhankelijk toezicht. Later volgden nieuwe besluiten waarbij alsnog ontslag werd verleend aan de zittende raad, waarmee de eerder geldende termijn opnieuw werd doorbroken. Het resultaat is een opeenstapeling van besluiten die elkaar lijken tegen te spreken: aankondigen, corrigeren, terugtrekken en opnieuw besluiten. Niet als uitzondering, maar als terugkerend patroon.

De gevolgen van deze manier van besturen reiken verder dan de instellingen zelf. Het gaat om organisaties die een cruciale rol spelen in financieel vertrouwen, toezicht en economische stabiliteit. Juist daar waar onafhankelijkheid en voorspelbaarheid essentieel zijn, ontstaat nu een beeld van wisselend beleid en ad-hocbeslissingen.

De kern van het probleem ligt niet alleen in de afzonderlijke besluiten, maar in het signaal dat wordt afgegeven. Wanneer besluiten snel worden gewijzigd of teruggedraaid, ontstaat het beeld dat consistentie ondergeschikt is aan druk of politieke gevoeligheden. Dat ondermijnt niet alleen het vertrouwen in instellingen, maar ook in het bredere bestuurssysteem.

De vraag die zich steeds nadrukkelijker opdringt, is of er nog sprake is van een consistente governance-structuur binnen staatsbedrijven en toezichthoudende instellingen, of dat besluitvorming steeds meer wordt bepaald door momentopnames en wisselende overwegingen.