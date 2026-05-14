PRO neemt afscheid van hoofdbestuurslid Marlon Hoogdorp

De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) maakt met diepe droefheid het overlijden bekend van haar hoofdbestuurslid, de heer Marlon Hoogdorp, op 59-jarige leeftijd. Marlon was reeds twee weken opgenomen in het ziekenhuis en is maandagavond 11 mei overleden.

Marlon Hoogdorp heeft zich in de afgelopen periode op bijzondere wijze ingezet voor de partij en voor Suriname. Eind 2024 zocht hij aansluiting bij de PRO, een partij die hij sinds de oprichting had gevolgd en waarvan hij vond dat de idealen van “recht en ontwikkeling” nauw aansloten bij zijn eigen overtuigingen en visie voor Suriname. Gaandeweg trad hij toe tot het hoofdbestuur van de partij.

Als lid van het hoofdbestuur heeft Marlon een waardevolle bijdrage geleverd in de aanloop naar de verkiezingen van 2025. Hij stond tevens op de kandidatenlijst van de combinatie A20/DOE/PRO. Zijn deskundigheid op het gebied van communicatie en media, gecombineerd met zijn sociale en behulpzame karakter, maakten hem tot een gewaardeerde kracht binnen de partij en daarbuiten.

Marlon stond positief in het leven en sprak vaak over zijn wens om een blijvende bijdrage te leveren aan Suriname. Hij was voorgedragen om een functie te vervullen op de Surinaamse ambassade in Parijs en had daarvoor reeds diverse opleidingen ge-volgd.

Wij herinneren ons Marlon als een warme, betrokken en gedreven persoonlijkheid. De herinneringen die wij aan hem bewaren zijn positief en waardevol. De PRO spreekt haar dank uit voor alles wat hij voor de partij en de samenleving heeft betekend.

Wij wensen zijn familie, vrienden, naasten en allen die hem gekend hebben veel sterkte toe bij dit grote verlies.

De informatie omtrent de uitvaart zal op een later moment bekend worden gemaakt.

De Partij voor Recht en Ontwikkeling