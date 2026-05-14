Emanuel Scheek nieuwe president-commissaris TAS

Emanuel Scheek is op maandag 11 mei 2026 door minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) benoemd tot de nieuwe president-commissaris bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Zijn aanstelling vond plaats tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van TAS op het Kabinet van de President. President Jennifer Simons liet zich door minister Landveld vertegenwoordigen. De bewindsman zei tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat zowel de TAS als het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) behoren de tot telecommunicatie-instituten die door de overheid bestuurd worden. “Sowieso moet de TAS toezicht houden op Telesur en alle andere telecommunicatiebedrijven in Suriname”, onderstreepte de regeringsfunctionaris. Volgens minister Landveld moet de TAS verder helpen bij de voorbereiding van de nieuwe wet elektronische communicatie. “TAS moet ons helpen met wetten en voorschriften om ervoor te zorgen dat we al die technologie beschikbaar kunnen hebben”, aldus de bewindsman.

Uitdagingen

De nieuwbakken president-commissaris weet wat hem te wachten staat. “Er is veel werk aan de winkel. Maar ik ben er zeker van dat, als wij de koppen bij elkaar steken en het nationaal belang vooropstellen, wij eruit komen.”

Scheek is niet lichtvaardig omgegaan met het besluit om deze functie te aanvaarden. “De bedoeling is dat ik op mijn eigen wijze mijn bijdrage lever, en we zullen zien wat de ontwikkelingen brengen.” Volgens de president-commissaris zullen er nu afspraken gemaakt worden, waarna het werk verder zal worden uitgezet. Hij is be-kend met een aantal raadsleden en heeft al eerder met hen in een ander verband samengewerkt. “Ik kijk dus uit naar een vruchtbare samenwerking, waarbij we goede resultaten neerzetten en waarbij de TAS daadwerkelijk het beeld uitstraalt van de autoriteit die zij is en behoort te zijn.”