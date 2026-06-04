Surinaamse douane krijgt eerste officiële drugsspeurhond

De Douane Suriname beschikt officieel over haar eerste drugsspeurhond. De overdracht van de speurhond vond plaats op 2 juni aan de Havenlaan in Paramaribo en markeert een nieuwe fase in de samenwerking tussen Suriname en Nederland op het gebied van drugsbestrijding. De komst van de speurhond is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen de Douane Suriname, de Nederlandse Douane en de Nederlandse politie. Een Surinaamse geleider volgde gedurende drie maanden een intensieve opleiding in Nederland en rondde deze met succes af.

Na afronding van de training, werd de speurhond officieel overgedragen aan de Surinaamse autoriteiten.

Bij de ceremonie waren vertegenwoordigers aanwezig van de Nederlandse ambassade, de Nederlandse Douane en de Nederlandse politie. Zij waren getuige van de officiële overdracht van de speurhond en de afronding van het opleidingstraject.

Het project is gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid binnen het kader van het bilaterale drugsoverleg tussen Nederland en Suriname. De introductie van de speurhond vormt tevens de start van een nieuwe hondenbrigade binnen de Douane Suriname. Volgens de initiatiefnemers is het de bedoeling dat het team in de toekomst verder wordt uitgebreid. De planning is om op termijn een tweede drugsspeurhond aan de brigade toe te voegen, zodat de capaciteit voor controles en de bestrijding van drugssmokkel verder kan worden versterkt.