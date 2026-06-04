Misiekaba: ‘Medicijnvoorziening mag niet in gevaar komen’

Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), laat tekenen van financieel herstel zien. Een aanzienlijk deel van de openstaande schulden bij buitenlandse leveranciers is inmiddels afgelost, terwijl het bedrijf zelf, nog grote bedragen tegoed heeft van verschillende ziekenhuizen.

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), zei voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers, dat de levering van geneesmiddelen aan ziekenhuizen onverminderd wordt voortgezet. Sommige zorginstellingen beschikken momenteel niet over voldoende middelen om de ontvangen medicamenten te betalen, maar patiënten mogen volgens de minister, hiervan niet de dupe worden.

Het BGVS had eerder overwogen de bevoorrading stop te zetten vanwege de financiële situatie. Na overleg met het ministerie is besloten de distributie voort te zetten. Daarbij wordt nauwkeurig bijgehouden, welke medicijnen aan de ziekenhuizen worden geleverd, zodat de administratie volledig op orde blijft.

Om de continuïteit van de geneesmiddelenvoorziening te waarborgen, wordt gewerkt aan een tijdelijke financiële ondersteuning voor het BGVS. De organisatie moet voor een periode van zes maanden, extra middelen ontvangen om essentiële medicamenten aan te schaffen. Volgens Misiekaba vormt deze maatregel een belangrijke stap richting stabiliteit binnen de sector.

De minister ging ook in op de regelgeving rond de invoer van geneesmiddelen. Hij benadrukte dat de import van medicatie aan strikte voorwaarden is gebonden en dat aanvragen worden beoordeeld door een speciale registratiecommissie, bestaande uit deskundigen.

Burgers die signalen ontvangen dat medicatie buiten de wettelijke procedures om wordt ingevoerd, worden opgeroepen dit te melden bij het ministerie.

Daarnaast stond Misiekaba stil bij de groei van het aantal apotheken in het land. Volgens hem mogen apotheken uitsluitend opereren wanneer zij beschikken over de vereiste vergunningen van zowel het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie als het ministerie van Volksgezondheid. ‘’Vergunningen worden pas verstrekt, nadat aan alle vastgestelde eisen en procedures is voldaan’’, aldus de minister.