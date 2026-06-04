Meer dan 2000 overheidswerknemers wonen in het buitenland

Meer dan 2000 personen die op de loonlijst van de overheid staan, verblijven al enige tijd in het buitenland en ontvangen nog steeds een salaris. Dat heeft Marinus Bee, minister van Binnenlandse Zaken, aangegeven aan de vergadering van de Raad van Ministers. Volgens hem vormt de huidige Personeelswet een belangrijke belemmering, deze situatie snel aan te pakken.

Bee zei dat de overheid zorgvuldig te werk moet gaan bij het afvoeren van personen van de loonlijst. Hoewel het gaat om een aanzienlijke groep, kan de overheid volgens hem niet zomaar overgaan tot ontslag, zonder de wettelijke procedures strikt te volgen.

“Die groep in het buitenland is zeker meer dan 2000. Maar dan nog moeten we proberen de procedure echt te volgen. In de particuliere sector kunnen mensen veel gemakkelijker ontslagen worden dan bij de overheid”, aldus Bee.

Hij benadrukte dat de overheid in het verleden regelmatig rechtszaken verloor, omdat procedures niet correct werden nageleefd.

Volgens Bee bestaat er een verschil tussen het aantal mensen dat wordt uitbetaald en het aantal personen dat daadwerkelijk werkzaamheden verricht voor de overheid. “Mensen zeggen dat we zoveel ambtenaren hebben, maar ik zeg dat we zoveel mensen betalen. Voor mij ben je ambtenaar, als je actief werkt. Er zijn mensen die betaald worden zonder dat daar een arbeidsprestatie tegenover staat”, aldus Bee.

De minister wees daarnaast op een ander probleem binnen het overheidsapparaat: beleidsadviseurs die door eerdere regeringen zijn benoemd, blijven in veel gevallen salaris ontvangen, zelfs wanneer zij niet langer actief zijn. Door de huidige regelgeving, kunnen deze arbeidsrelaties niet eenvoudig worden beëindigd.

Om die reden pleit Bee voor een grondige herziening van de Personeelswet. Hij suggereerde onder meer dat politieke functionarissen in de toekomst op basis van arbeidsovereenkomsten, worden aangesteld. Op die manier kan hun dienstverband automatisch eindigen, wanneer de minister of regering die hen heeft benoemd, vertrekt. “Als mensen eenmaal in het systeem komen, blijven ze vaak in het systeem. Daarom moeten we de Personeelswet aanpassen”, aldus Bee.

De minister maakte bekend, dat inmiddels een team is samengesteld om aan de noodzakelijke wetswijzigingen te werken. Het streven is om nog dit jaar een conceptwet naar De Nationale Assemblee te sturen.

De uitspraken van Bee vallen binnen de bredere discussie over de omvang van het overheidsapparaat en de noodzaak om de loonkosten binnen de publieke sector, beter beheersbaar te maken. Volgens de minister moeten wettelijke aanpassingen ervoor zorgen dat het personeelsbeleid van de overheid, beter aansluit op de huidige realiteit en behoeften van het land.