Caribische politiechefs bespreken georganiseerde misdaad in de regio

De 40ste jaarlijkse conferentie van de Association of Caribbean Commissioners of Police (ACCP) werd maandag officieel geopend in de Ballroom van Royal Torarica. Aan de conferentie nemen politiecommissarissen, veiligheidsdeskundigen en vertegenwoordigers van internationale organisaties uit meer dan twintig landen deel. Centraal staat het thema: “Organized Crime: Implications for Regional Development”.

Tijdens de openingsceremonie werd benadrukt, dat georganiseerde criminaliteit een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid, economie en ontwikkeling van het Caribisch gebied. De president van de ACCP en politiecommissaris van Bermuda, Darrin Simons, wees op het belang van regionale samenwerking en informatie-uitwisseling bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.

Ook vertegenwoordigers van internationale veiligheidsorganisaties zoals INTERPOL en de International Associa-tion of Chiefs of Police (IACP) onderstreepten de noodzaak van nauwere samenwerking tussen politiekorpsen wereldwijd. Volgens de sprekers vormen onder meer illegale vuurwapenhandel, cybercriminaliteit, mensenhandel, drugscriminaliteit en witwaspraktijken steeds grotere uitdagingen voor de regio. Een vertegenwoordiger van INTERPOL gaf aan dat de Caribische regio een strategische positie inneemt tussen Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Europa, waardoor het gebied aantrekkelijk blijft voor transnationale criminele netwerken. Daarbij werd gewezen op recente gezamenlijke operaties in de regio waarbij duizenden arrestaties zijn verricht en illegale vuurwapens en verdovende middelen in beslag zijn genomen. Minister van Justitie en Politie, Harish Monorath, stelde in zijn toespraak dat geen enkel land georganiseerde criminaliteit, alleen kan aanpakken. Volgens de bewindsman zijn intensievere samenwerking, wederzijds vertrouwen en versterking van veiligheidsinstituten noodzakelijk om de regionale veiligheid te waarborgen.

De minister benadrukte verder dat criminaliteit niet alleen gevolgen heeft voor de openbare orde, maar ook voor economische groei, investeringsklimaat, toerisme en de toekomst van jongeren in de regio. Hij riep de deelnemende landen op om te blijven investeren in integriteit, professionalisering en publieke veiligheid.

Vicepresident Gregory Rusland wees erop dat de veiligheidsuitdagingen in het Caribisch gebied steeds complexer en internationaler worden. Volgens hem kan economische ontwikkeling slechts duurzaam plaatsvinden wanneer landen beschikken over sterke instituties, goed bestuur en moderne veiligheidssystemen.

Rusland benadrukte dat Suriname zich voorbereidt op een periode van economische groei door ontwikkelingen binnen de olie- en gassector, maar waarschuwde tegelijkertijd dat economische vooruitgang ook nieuwe veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. “Een veilig Suriname is essentieel voor een welvarend Suriname, en een veilig Caribisch gebied is essentieel voor een welvarende regio,” aldus de vicepresident. De conferentie duurt tot en met vrijdag 15 mei. Tijdens verschillende sessies zullen veiligheidsvraagstukken, grensoverschrijdende criminaliteit, intelligence-uitwisseling en samenwerking tussen internationale politiediensten centraal staan.