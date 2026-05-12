Bromfietser veroorzaakt aanrijding en overlijdt in ziekenhuis

De 37-jarige bromfietser V.S. heeft bij een aanrijding met een pick-up in de ochtend van zondag 10 mei 2026 omstreeks 10.15 uur aan de Soekramsingstraat in het district Nickerie op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Mungra Medisch Centrum (MMC) het leven gelaten.

Uit het voorlopige onderzoek van de politie van het bureau Nieuw-Nickerie is, na het bekijken van de camerabeelden, komen vast te staan dat de bromfietser het rechtdoorgaand verkeer heeft doorkruist zonder rekening te houden met het verkeer op de voorrangsweg, in deze de pick-upbestuurder, met als gevolg de aanrijding.

V.S. werd zwaar gewond voor medische behandeling afgevoerd naar de SEH van het MMC, alwaar hij kort daarna is komen te overlijden. De benadeelde pick-upbestuurder A.K. (41), die niet onder invloed van alcohol verkeerde en in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs, werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Zijn voertuig is ter algehele herkeuring door de politie in beslag genomen. Na overleg met het Openbaar Ministerie is A.K. hangende het onderzoek door de politie heengezonden.