Regering wil Comptabiliteitswet uitstellen met 3 jaren

Asis Gajadien VHP-fractieleider, heeft zijn bezorgdheid geuit over een voorstel dat het parlement heeft bereikt, om de uitvoering van de Comptabiliteitswet 2024 met drie jaar uit te stellen. Volgens hem zou de wet oorspronkelijk in 2026 van kracht moeten worden, maar betekent het voorgestelde uitstel een stap terug voor het financieel beheer van de overheid. Gajadien stelde dat een dergelijk uitstel ertoe kan leiden, dat de regering tot 2029 in principe zonder goedgekeurde begroting en zonder een vijfjarig financieel plan, kan regeren. “Dit betekent een setback van alle financiële hervormingen die in de wet van 2024 zijn vastgelegd,” aldus Gajadien. De Comptabiliteitswet bevat voorschriften voor de voorbereiding, vaststelling en controle van de staatsbegroting en het beheer van de overheidsfinanciën.

Daarnaast moet de wet bijdragen aan transparant en verantwoord beheer van toekomstige inkomsten uit de olie- en gassector. Volgens Gajadien zijn de hervormingen onderdeel van een bredere modernisering van het financieel beleid van de staat. Hij wees erop dat verschillende wetten in 2024 zijn aangepast, waaronder de Bankwet, om economische stabiliteit beter te waarborgen. Daarbij zijn duidelijke regels vastgesteld voor onder meer het functioneren van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

“Wij zijn overgegaan van specifieke regels naar een systeem dat gericht is op economische stabiliteit”, aldus Gajadien. “Met modern financieel management zorg je ervoor dat je niet meer alleen een begroting voor één jaar indient, maar werkt met meerjarenplanning.” Daarnaast benadrukte Gajadien dat de wet strengere begrotingsregels en beter schuldbeheer introduceert. Volgens hem moet de overheid niet langer uitsluitend aan “kastbeheer” doen, maar zich houden aan duidelijke financiële richtlijnen en verantwoord beleid voeren. Ook met het oog op de toekomstige olie-inkomsten acht hij de wet van groot belang. De Comptabiliteitswet voorziet volgens hem in betere koppelingen met staats-, spaar- en stabilisatiefondsen, zodat inkomsten uit olie en gas op een duurzame en transparante manier kunnen worden beheerd. Gajadien betreurde het daarom dat de huidige regering en coalitie volgens hem bereid lijken te zijn om deze hervormingen terug te draaien. “Helaas zien we dat deze coalitie en regering voorstander zijn om terug te gaan naar de oude situatie, in plaats van de vooruitgang voort te zetten die nodig is voor gezonde overheidsfinanciën”, aldus Gajadien.