Tsang: ‘We vechten niet alleen tegen het weer, maar ook tegen asociaal gedrag’

Stephen Tsang minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening heeft gisteren in gesprek met ABC Nieuws verduidelijkt, dat de wateroverlast in Suriname niet alleen veroorzaakt wordt door de extreme regenval, maar ook door het gedrag van burgers. De bewindsman zegt dat afwateringssystemen regelmatig verstopt geraken, doordat mensen afval dumpen in trenzen en sloten. “Wij vechten niet alleen tegen het weer, maar ook tegen asociaal gedrag”, aldus Tsang. Volgens hem worden er matrassen, koelkasten, gasfornuizen en ander grofvuil aangetroffen in de afwateringskanalen en zelfs bij pompgemalen, waardoor de doorstroming ernstig wordt belemmerd. De minister zei dat er uitgebreide toelichting is over de situatie rondom de overstromingen en wateroverlast die verschillende delen van het land treffen.

Gisteren heeft het ministerie een persconferentie over de actuele situatie gehouden. Tsang zei dat een stroomonderbreking van de EBS ervoor zorgde dat meerdere pompgemalen uitvielen, waardoor water gedurende de nacht niet kon worden weggepompt. Ook bij het pompgemaal Matura ontstonden problemen doordat een grote hoeveelheid gras, de invoer blokkeerde. Medewerkers van Openbare Werken hebben het probleem inmiddels verholpen, waarna de pompen opnieuw in werking konden worden gesteld.

Daarnaast ontstonden complicaties bij een sluisdeur, nadat buurtbewoners uit frustratie zelf ingrepen. Volgens de minister hadden bewoners het slot opengebroken en geprobeerd de sluis handmatig te openen, waarbij de takel beschadigd raakte.

Hierdoor kon de sluisdeur niet meer functioneren. Medewerkers moesten in de vroege ochtenduren de takel vervangen om de afwatering opnieuw op gang te brengen. “Dat is bijzonder jammer, omdat daardoor kostbare uren aan lozing verloren zijn gegaan,” aldus Tsang. De minister zei vervolgens dat de situatie in Paramaribo-Zuid, Para, Wanica en delen van het binnenland, zorgwekkend blijft. Vooral het binnenland noemt hij een “bijzonder groot probleem”. Het ministerie onderhoudt hierover contact met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Ram-penbeheersing (NCCR), districtscommissarissen, de Meteodienst en andere instanties. Volgens Tsang wordt gewerkt aan een rampenplan vanwege de ernst van de situatie. Hij benadrukte dat de huidige problemen mede het gevolg zijn van jarenlang achterstallig onderhoud. “Kanalen zijn in tien jaren niet opgehaald en zijlozingen, zijn jarenlang niet aangepakt. Veel pompgemalen waren defect toen wij ze aantroffen”, aldus Tsang. Hoewel middelen beschikbaar zijn gesteld door de regering, wijst de minister erop dat ook bureaucratische procedures, de aanpak vertragen. “Het werk is enorm groot en procedures kosten tijd, terwijl je in noodsituaties snel moet handelen.” De bewindsman waarschuwde dat Suriname momenteel te maken heeft met een zogenoemde “super La Niña”, waarover de Meteodienst eerder al waarschuwingen had afgegeven. Volgens de weersvoorspellingen zal de zware regenval de komende dagen aanhouden. Tsang zegt dat de huidige maatregelen vooral tijdelijk van aard zijn. “We zijn eigenlijk pleisters aan het plakken. Uiteindelijk zullen we moeten werken aan structurele oplossingen.” Hij kondigde aan dat alle bestaande ontwateringsplannen opnieuw zullen worden bekeken, tijdens een seminar met verschillende stakeholders, om tot een duurzaam plan van aanpak te komen. Ook scholen ondervinden hinder van de wateroverlast. De minister bevestigde dat enkele scholen gesloten zijn vanwege de situatie, maar wilde nog geen specifieke namen noemen, totdat alle informatie bevestigd is. Tot slot deed Tsang een oproep aan weggebruikers om rekening met elkaar te houden tijdens de overstromingen. Bestuurders van hoge voertuigen worden gevraagd voorzichtig te rijden in ondergelopen straten om te voorkomen dat water huizen binnendringt. “We zitten allemaal in deze ellende. Laten we daarom ook gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen,” aldus de minister.