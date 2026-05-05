President zet ontslag RvC Self Reliance in gang: BAVA op 12 mei vastgesteld

De Raad van Commissarissen (RvC) van Self Reliance bevindt zich in een bestuurlijke spanningsfase, nadat de aandeelhouder, de Republiek Suriname, het vertrouwen in een deel van het toezichtsorgaan heeft opgezegd en een buitengewone aandeelhoudersvergadering heeft uitgeschreven. Op dit moment bestaat de RvC uit vier onafhankelijke leden en twee leden die wel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de staat Suriname zijn benoemd, maar nog niet beschikken over goedkeuring van de toezichthouder van het verzekeringswezen, de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Het gaat om de onafhankelijke commissarissen Albert Jubithana, Antoon Karg, Anvit Ramlakhan en Shyamal Bishoen. Daarnaast betreft het de voorgedragen leden Andy Rusland en Sherida Mormon, die nog wachten op formele goedkeuring van de toezichthouder.

De president van de Republiek Suriname, Jennifer Simons, heeft in een brief van 21 april 2026 aangegeven, het ontslag c.q. het terugtreden van de vier onafhankelijke RvC-leden te willen agenderen. Aanleiding hiervoor is volgens het schrijven een verlies van vertrouwen bij de aandeelhouder, de staat Suriname.

De vertrouwenskwestie vindt haar oorsprong in twee eerdere brieven, gedateerd op 1 april en 14 april 2026. In die correspondentie bevestigt de president-commissaris van Self Reliance de ontvangst van een verzoek om een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeen te roepen, waarna wordt aangegeven, dat hierover intern beraad zal plaatsvinden.

Inmiddels is de oproep voor de BAVA officieel verschenen. De vergadering zal op 12 mei plaatsvinden in de Ballroom Prince, waar de aandeelhouder zich zal buigen over de bestuurlijke situatie binnen de verzekeringsmaatschappij. De ontwikkelingen volgen op een periode waarin Self Reliance financieel positief presteerde. Over het boekjaar 2023 rapporteerde het bedrijf een nettowinst van SRD 229.415.246 en werd een dividend van SRD 11,60 per aandeel uitgekeerd. Ook werd eerder een positief vooruitzicht uitgesproken voor het boekjaar 2024.