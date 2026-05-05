President trekt ontslag RvC Self Reliance in

De president heeft het voorgenomen ontslag van de Raad van Commissarissen (RvC) van Self Reliance ingetrokken. Dat bevestigen bronnen aan de redactie.

Volgens ingewijden is gekozen voor deze koerswijziging met het oog op normalisatie van de governance binnen de verzekeraar en het bevorderen van een constructieve samenwerking met de Staat als aandeelhouder. In dat kader is ook de eerder aangekondigde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) uitgesteld.

De ontwikkeling volgt op maatschappelijke onrust en verontrusting onder overige aandeelhouders, die zich publiekelijk uitspraken over de ontstane situatie. Ook vanuit De Nationale Assemblee werden kritische vragen gesteld over het ingrijpen bij de verzekeringsmaatschappij en de mogelijke gevolgen voor de stabiliteit van het bedrijf.

Met het intrekken van het ontslag lijkt de president ruimte te willen creëren voor overleg en herstel van vertrouwen binnen de bestuursstructuur van Self Reliance. Verdere stappen en een nieuwe datum voor de BAVA zijn vooralsnog niet bekendgemaakt.