Regering bereidt zich voor op een nieuw jaarplan en begroting 2026

De regering is momenteel bezig met de voorbereidingen van een nieuw jaarplan, waarin de beleidslijnen voor de komende jaren, worden vastgelegd. Dat heeft vicepresident Gregory Rusland bekendgemaakt. Volgens hem vormt het bestaande meerjarenontwikkelingsplan, de basis voor het regeringsprogramma, maar wordt er eveneens gewerkt aan een vernieuwde versie, die richting moet geven aan de verdere ontwikkeling van Suriname.

In het radioprogramma ABC Aktueel zei Rusland dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Verschillende onderdelen van het plan worden momenteel uitgewerkt. “Er is een formule voor een meerjarenontwikkelingsplan dat de basis vormt voor het overheidsbeleid. We hebben nu een nieuwe regering, die ongeveer negen maanden aan de macht is en bezig is met het opstellen van een nieuw meerjarenontwikkelingsplan”, aldus Rusland.

Het nieuwe plan moet de contouren schetsen van het beleid voor de komende jaren. Eveneens wordt gewerkt aan de begroting voor 2026. Rusland wees erop dat de regering op dit moment nog bestuurt op basis van de begroting van 2025, wat volgens hem aangepakt moet worden.

“De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd bij de vorming van de huidige coalitie, maar formeel moet er een meerjarenplan komen, dat wordt voorgelegd aan de Nationale Vergadering”, aldus Rusland.

De vicepresident benadrukte dat het opstellen van een dergelijk plan niet door de regering alleen gebeurt. “Je moet een breed maatschappelijk draagvlak creëren. Daar werken we onder andere aan. We zijn bezig met de structuur en met de vraag wie allemaal een bijdrage zal leveren.”

Voor de korte termijn ligt de focus vooral op de begroting en de activiteiten die in 2026 uitgevoerd moeten worden. Rusland zei dat de begroting, zoals gebruikelijk, door de president in de Nationale Vergadering zal worden ingediend, waarna de behandeling volgt.

Hij zei dat de staat van de overheidsfinanciën de afgelopen periode voor uitdagingen heeft gezorgd. “We hebben ons in een bepaalde situatie bevonden wat betreft de staatsfinanciën. Er heeft zich een aantal grote veranderingen voorgedaan in de voorbereiding, dat nu duidelijk zichtbaar is.”

Volgens Rusland wordt momenteel gewerkt aan de laatste aanpassingen en amendementen met betrekking tot de begroting, zodat de regering kan overgaan tot de begrotingsonderhandelingen.