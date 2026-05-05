Fernald: ‘Echte rijkdom ligt niet in olievoorraden, maar in het onderwijs’

Suriname moet zijn ambitie verleggen van grondstoffenleverancier naar een duurzame en gediversifieerde economie. Dat zegt Ivan Fernald in een vraaggesprek met Dagblad De West. Volgens hem ligt de werkelijke rijkdom van het land niet in de olievoorraden offshore, maar in het onderwijs en de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Fernald benadrukt, dat beleid rond local content en technische opleidingen niet los kan worden gezien van een bredere ontwikkelingsvisie. “Wat je doet, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het moet voortkomen uit beleid en een duidelijke ambitie.” Die ambitie moet volgens hem gericht zijn op innovatie, duurzaamheid en economische diversificatie.

De gewezen minister stelt dat olie geen doel op zich is, maar een middel om duurzame ontwikkeling te financieren. “We moeten de inkomsten gebruiken om te investeren in onze mensen, zodat we ook na de olieperiode, economische dragers hebben.” Hij wijst erop, dat de wereld zich geleidelijk afkeert van fossiele brandstoffen en dat Suriname daarop moet anticiperen.

Een belangrijk uitgangspunt in zijn betoog is de noodzaak van voedsel- en energiezekerheid. Internationale spanningen tonen volgens hem aan, hoe kwetsbaar landen zijn die afhankelijk blijven van externe aanvoer. “Wij moeten onder alle omstandigheden kunnen voorzien in voedsel en energie voor onze bevolking.”

Met betrekking tot de olie- en gassector stelt Fernald, dat Suriname zich moet voorbereiden op zowel directe als indirecte kansen. Binnen de sector gaat het om technisch geschoold kader met concrete vaardigheden, zoals lassers, pijpfitters en andere specialisten. Buiten de sector ziet hij grote mogelijkheden in logistiek, transport, catering, onderhoud en milieumanagement.

Hij waarschuwt dat internationale bedrijven, zoals TotalEnergies, primair kijken naar beschikbare competenties. “Als wij die niet kunnen leveren, halen zij mensen van buiten.” Dat moet volgens hem, een stimulans zijn om het lokale onderwijs beter af te stemmen op de vraag van de arbeidsmarkt.

Hoewel instellingen zoals NATIN, PTC en de Anton de Kom Universiteit volgens hem afzonderlijk goed werk verrichten, ontbreekt het aan samenhang. Fernald pleit daarom voor een ketenbenadering binnen het beroepsonderwijs, waarbij LBO, NATIN, PTC en AdeKUS naadloos op elkaar aansluiten. “Er moet regie en synergie zijn, zodat studenten zich gericht kunnen ontwikkelen en doorstromen.”

Daarnaast onderstreept hij het belang van praktijkgericht onderwijs en moderne faciliteiten. “Je kan niet met apparatuur van gisteren mensen opleiden voor morgen.” Ook bedrijven zouden volgens hem, betrokken moeten worden bij het curriculum, zodat opleidingen beter aansluiten op de praktijk. Fernald wijst erop dat de verwachte miljardeninvesteringen in de olie- en gassector niet alleen moeten worden gezien als toekomstige inkomsten, maar ook als directe kansen voor participatie. “We moeten kijken hoeveel van die investeringen wij lokaal kunnen invullen, via arbeid en dienstverlening.”

Tot slot benadrukt hij dat Suriname moet leren van landen als Guyana, waar een snelle groei heeft geleid tot knelpunten, zoals hoge kosten door een tekort aan voorzieningen. “Als wij niet tijdig inspelen op vraag en aanbod, krijgen wij dezelfde problemen.”

Volgens Fernald ligt de sleutel tot duurzame ontwikkeling uiteindelijk bij de mens. “Onze rijkdom ligt in de klaslokalen. Als wij investeren in kennis en vaardigheden, kunnen wij ook na de olieperiode, onze welvaart behouden.”

door Glenn Cooman