VSB slaat alarm over oplopende betalingsachterstanden overheid

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) maakt zich zorgen over aanhoudende betalingsachterstanden van de overheid aan bedrijven. Volgens de organisatie komen er steeds meer signalen binnen van ondernemingen die lang moeten wachten op betalingen voor geleverde goederen en diensten, met directe gevolgen voor hun liquiditeit.

De VSB stelt dat het vraagstuk niet los kan worden gezien van bredere macro-economische omstandigheden en beleidskeuzes van de afgelopen jaren. In het kader van internationale afspraken, waaronder programma’s met het Internationaal Monetair Fonds, lag de nadruk op schuldbeheersing en begrotingsdiscipline. In combinatie met krappe kasstromen zou dit volgens de organisatie, hebben bijgedragen aan de druk op binnenlandse betalingsverplichtingen. Ondernemers ervaren daardoor onzekerheid over wanneer openstaande bedragen worden voldaan. Vooral het midden- en kleinbedrijf zouden hierdoor geraakt worden, omdat voorspelbare cashflow essentieel is voor dagelijkse bedrijfsvoering, investeringen en werkgelegenheid.

De VSB verwijst ook naar eerdere pogingen om via het Bureau voor de Staatsschuld en het ministerie van Financiën en Planning, meer controle te krijgen op zowel externe als interne schulden. Volgens de organisatie is er momenteel behoefte aan meer duidelijkheid over het actuele betalingsbeleid en de uitvoering daarvan. De VSB pleit daarom voor meer transparantie en betere communicatie vanuit de overheid. Daarbij gaat het onder meer om inzicht in de planning van betalingen, prioritering bij het wegwerken van achterstanden en betere afstemming tussen aangegane verplichtingen en beschikbare middelen. Volgens de VSB is het versterken van vertrouwen tussen de overheid en het bedrijfsleven cruciaal voor een stabiel ondernemingsklimaat. De organisatie zegt, zich te blijven inzetten voor dialoog met de overheid en andere stakeholders om tot structurele oplossingen te komen die zowel de economische stabiliteit als de continuïteit van bedrijven ondersteunen.