Dit beeld circuleerde onlangs op sociale media: een moederhond met haar pups, gedumpt langs de weg op de hoek van de Henry Fernandesweg. Een tafereel dat inmiddels schokkend herkenbaar is in Suriname. Het gebeurt al jaren en het is geen incident meer, maar een terugkerend patroon dat wij als samenleving steeds opnieuw lijken te accepteren. Nog te vaak worden puppies en kittens simpelweg in een doos gestopt en langs de straat gezet. Soms worden ze gevonden door dierenvrienden die zich hun lot aantrekken. Maar in de meeste gevallen is het oordeel al geveld: uitdroging, honger, ziekte of een langzame dood in de hitte of regen. Het is zeer tragisch, maar helaas bekommeren veel te weinig mensen zich om dit dierenleed.

De vraag die zich opdringt, is pijnlijk eenvoudig: hoe zijn we hier gekomen? Het antwoord ligt niet alleen in gebrek aan empathie, maar ook in gemakzucht. Veel dierenbezitters zien sterilisatie nog altijd als een te grote opgave of een onnodige kostenpost. Het gevolg is een groeiende populatie ongewenste dieren, die uiteindelijk op straat wordt gedumpt. Dat dit gebeurt ondanks de aanwezigheid van een dierenbeschermingswet, maakt het des te wranger. Wetgeving zonder handhaving blijft een papieren werkelijkheid. Het ontbreekt niet alleen aan controle, maar ook aan duidelijke consequenties voor wie dieren verwaarloost of achterlaat. Daardoor blijft het signaal uit dat dit gedrag onacceptabel is.

Maar de verantwoordelijkheid ligt niet enkel bij de overheid. Het is ook een maatschappelijk probleem. Zolang dieren nog worden gezien als wegwerpartikelen in plaats van levende wezens met behoeften en gevoel, zal het patroon zich herhalen.

Bewustwording, educatie en toegankelijke sterilisatieprogramma’s zijn minstens zo belangrijk als boetes en regels.

Dit beeld van de moederhond en haar puppies is triest en helaas de realiteit in Suriname. Het is confronterend, want het laat ons zien hoe we omgaan met de zwaksten die volledig van ons afhankelijk zijn. De vraag is niet alleen wat er met deze dieren gebeurt, maar vooral wat dit zegt over ons als samenleving. Want beschaving meet je niet alleen aan de wetten die je maakt, maar vooral aan hoe je omgaat met wie zichzelf niet kan beschermen.