TYUKU IS ACCEPTATIE EN NORMALISERING VAN CORRUPTIE

Corruptie wordt vaak geassocieerd met grote schandalen: miljoenen die verdwijnen, door bijvoorbeeld politieke macht die wordt misbruikt. Maar in de praktijk van het dagelijks leven manifesteert corruptie zich subtieler. Kleine handelingen, ogenschijnlijk onschuldig, die samen een systeem zijn gaan vormen waarin regels flexibel worden toegepast. Een voorbeeld daarvan is wanneer mensen geld verwachten om hun werkzaamheden naar behoren uit voeren. Het lijkt bijna normaal geworden dat je ´tyuku´ moet betalen om zaken snel gedaan te krijgen. Het begint met een telefoontje om iets sneller geregeld te krijgen. Een kleine betaling om bureaucratische processen, te omzeilen. Een gunst die wordt verleend, omdat iemand “bekend is of een ander iemand kent”. Voor veel mensen voelt dit niet eens meer als corruptie, maar als een praktische manier om dingen gedaan te krijgen.

Juist die ‘normalisering’ maakt het probleem groter en hardnekkig. Wanneer kleine corruptie wordt geaccepteerd, vervaagt de grens, tussen wat wel en niet toelaatbaar is. Het creëert een cultuur, waarin eerlijkheid niet altijd loont en waarin regels onderhandelbaar worden. De gevolgen zijn diepgaand. Burgers verliezen vertrouwen in instituties en personen, omdat ze zien dat procedures niet voor iedereen gelijk gelden. Ondernemers worden geconfronteerd met onzekerheid en daaruit voortvloeiende oneerlijke concurrentie. En de overheid verliest geloofwaardigheid, wanneer transparantie ontbreekt.

Wat het probleem verergert, is dat deelname vaak voortvloeit uit noodzaak. In een systeem dat traag of inefficiënt functioneert, voelen mensen zich gedwongen om alternatieve routes te zoeken. Hierdoor wordt corrupt gedrag niet alleen getolereerd, maar soms zelfs als normaal en toebehoord gezien. Het aanpakken van corruptie begint niet alleen bij beleid en controle, maar ook bij bewustwording. Bij het opnieuw definiëren van normen en waarden. Want zolang kleine corruptie als normaal wordt gezien, blijft het systeem zichzelf in stand houden en staat verergering voor de deur.