HET CLICO-SCHANDAAL IN SURINAME IN ZEVEN PUNTEN

[1] Clico Suriname Life Insurance NV, met hoofdkantoor aan de Klipstenenstaat 29 is vanaf oktober 2002 actief in Suriname.

[2] In de nasleep van de zogenaamde Global Financial Crisis 2007/2008/2009, waarbij zelf Lehman Brothers (een triple A Company) is omgevallen, kwam CL FINANCIAL (moederbedrijf van CLICO en de grootste financiële instelling van de CARICOM), in 2009 in problemen. De regeringen Van Trinidad en Guyana hebben heel snel ingegrepen en hun burgers (bonafide polishouders) beschermd middels zogenaamde bail-outs. Op Trinidad werd CL FINANCIAL onder curatele van de Centrale Bank (CBTT) geplaatst, wat pas in december 2023 werd opgeheven. De regering van Trinidad heeft CLICO SURINAME, met staatsobligaties een vergoeding gegeven! In een veel later stadium hebben ook de regeringen van Curaçao en van enkele OECS-landen (o.a. Antigua and Barbuda), hun burgers beschermd middels bail-outs.

[3] De toenmalige regering van Suriname en de toenmalige governor van de Centrale Bank grepen in Suriname in, toen CLICO SURINAME ook in problemen kwam met een ‘eigen’ reddingsplan, waarbij de regering de gedupeerde polishouders in eerste instantie geen geld zou uitkeren, waarvoor ze IMF goedkeuring kregen. In elk geval werd uiteindelijk besloten, dat Self Reliance N.V. verantwoordelijk zou zijn voor CLICO en in januari 2010 nam Self Reliance de aandelen van CLICO over. (Het betrof zowel CLICO life als CLICO General). Polishouders die eigenlijk misleid waren om te denken dat lusten en lasten door Self Reliance waren overgenomen, konden (moesten) in 2010 een brief tekenen waarin men aangaf niet te gaan voor faillissement van CLICO Suriname, maar akkoord te gaan met het reddingsplan via Self Reliance. Sommige polishouders zijn in goed vertrouwen jarenlang doorgegaan met het storten van hun premie, maar het werd geleidelijk aan duidelijk, dat er niets (of slechts aan een zeer select gezelschap) werd uitgekeerd.

De huidige gedupeerden hebben geen boodschap aan de responses van hun verzekeringsagenten en/of CLICO zelf, dat er gewacht wordt op het eindresultaat van een rechtszaak op Bahama’s voordat er verdere stappen ten voordele van rechthebbenden in Suriname kunnen worden gezet.

[4] Al met al moet de dringende vraag gesteld worden of de Republiek Suriname wel/geen rechtsstaat is en of polishouders van een ‘bonafide’ verzekeraar wel/niet beschermd zijn tegen ‘bad governance’ bij de instelling. De gedupeerden vragen zich ook in gemoede af, wat we aan de Bankwet hebben in Suriname.

[5] De Bankwet ten tijde van de CLICO-problematiek in Suriname, was Bankwet 1956. Artikel 9 lid d, luidde als volgt: het uitoefenen van toezicht op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en op het overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland, één en ander op voet van de daarvoor geldend wettelijke regelingen; het toezicht richt zich mede op de integriteit van de instellingen werkzaam in deze sectoren en sub-sectoren; De vigerende Bankwet is Bankwet 2023 (een aanscherping van de wijzigingen die in 2010 waren aangebracht) Artikel 10, lid d, het uitoefenen van microprudentieel toezicht op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland en op de kapitaalmarkt, conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen. Het toezicht richt zich mede op de corporate governance, deugdelijkheid van het bestuur en de integriteit van de instellingen werkzaam in deze sectoren en subsectoren; De wettelijke voorzieningen waren en zijn IN PLACE (dode letters?) en toch heeft de Centrale Bank het gevaar niet gezien om op tijd in te grijpen! Conclusie: De Surinaamse autoriteiten hebben gefaald.

[6] Gedupeerden/rechthebbenden hebben noch bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, noch bij het bereiken van de maturity date (einddatum) van hun levensverzekeringspolis, geld ontvangen en worden steeds met een kluitje in het riet gestuurd.

[7] De (circa 5000) gedupeerden in Suriname (met slechte pensioenvoorzieningen), poogden eigen voorzieningen te treffen, omdat niet iedereen levenslang door de belastingbetaler kan worden onderhouden. De gedupeerden hebben de tijd niet als bondgenoot (sommige polishouders zijn al overleden, zonder ook maar 1 cent te hebben ontvangen) en vragen zich af wat de drie gangbare machten (Uitvoerende, wetgevende eb rechterlijke macht) nog kunnen betekenen, voordat ze zichzelf eventueel op een andere wijze moeten helpen aan wat hun rechtens toekomt! GOD ZIJ MET ONS SURINAME…

Ingezonden door: IS, GS, GD, FJ

Bron: VES-Inzicht, maart 2026