Ruim 30% luchtverkeersleiders beschikt niet over geldig brevet

Binnen de Surinaamse luchtvaartsector is een zorgwekkende situatie ontstaan, waarbij ruim 30 procent van de luchtverkeersleiders, momenteel niet beschikt over een geldig brevet. Volgens bronnen binnen de sector, is dit het directe gevolg van aanhoudende werkdruk, onderbezetting en structurele tekortkomingen binnen de organisatie van de Luchtvaartdienst.

Luchtverkeersleiders spreken van een werkomgeving waarin zij “overworked, underpaid and underappreciated” zijn. Door het tekort aan inzetbaar personeel worden lange diensten gedraaid en moeten medewerkers soms uren wachten om afgelost te worden. Zelfs basisvoorzieningen, zoals het kunnen nemen van een pauze of toiletbezoek, komen hierdoor in het gedrang.

Volgens betrokkenen ligt de verantwoordelijkheid voor het tijdig vernieuwen van brevetten bij de Luchtvaartdienst. Door de hoge werkdruk en het gebrek aan personeel schiet dit ernstig tekort, waardoor certificeringen verlopen en de inzetbaarheid verder onder druk komt te staan. Binnen de organisatie zou bovendien sprake zijn van scheefgroei, waarbij bepaalde technische functies beter worden beloond dan luchtverkeersleiders.

President Jennifer Simons voerde gisteren overleg met het bestuur van de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) om de ontstane situatie te bespreken.

Tijdens dit gesprek zijn afspraken gemaakt over de herziening van de loonstructuur en het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening.

De president gaf daarbij aan, niet tevreden te zijn met de wijze waarop de luchtverkeersleiders hun onvrede kenbaar hebben gemaakt. Volgens haar hadden de knelpunten eerder bij de regering aangekaart moeten worden, zodat tijdig ingrijpen mogelijk was. De Communicatie Dienst Suriname meldt dat de luchtverkeersleiders hebben erkend, dat de gekozen aanpak niet de juiste is geweest.

Binnen twee tot drie weken moet een gezamenlijk voorstel worden uitgewerkt dat moet leiden tot een meer evenwichtige beloningsstructuur. Tegelijkertijd wordt gekeken naar mogelijkheden om versneld een nieuwe lichting luchtverkeersleiders op te leiden, ondanks dat er binnen de huidige Basic Air Traffic Control-opleiding twee uitvallers zijn.

De gevolgen van de recente situatie waren merkbaar voor de samenleving. Vluchten liepen vertraging op en een luchtambulance moest uitwijken naar Guyana. Niet alle betrokkenen delen de mening van de overheid. Een luchtverkeersleider zegt tegenover de krant, dat er geen sprake is van spijt over de gevoerde acties. “Wij hebben nooit beaamd, dat we spijt hebben van een bepaald actiemodel. Het was geen actie. Zelfs de internationale NOTAM sprak van een personnel shortage”, aldus de betrokkene.