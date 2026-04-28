AZP stelt urologische ingrepen tijdelijk uit

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) maakt vandaag, dinsdag 28 april, bekend dat enkele specifieke urologische ingrepen voorlopig zijn uitgesteld als gevolg van een overmachtssituatie. Volgens de ziekenhuisdirectie staan de veiligheid en kwaliteit van zorg voor patiënten centraal, waardoor is besloten de betreffende operaties tijdelijk op te schorten.

Er wordt momenteel intensief gewerkt aan het oplossen van de ontstane knelpunten. De verwachting is dat de situatie binnen twee weken weer genormaliseerd zal zijn. De poliklinische zorg verloopt vooralsnog volgens planning.

Patiënten met een verwijzing of afspraak bij de uroloog worden na onderzoek nader geïnformeerd over het vervolgtraject. In spoedgevallen zal de uroloog direct beoordelen en indien nodig passende vervolgafspraken maken.

Het ziekenhuis roept patiënten met vragen of klachten op, contact op te nemen met de polikliniek Urologie of hun behandelend specialist. De directie spreekt haar spijt uit over het ontstane ongemak en vraagt begrip van de samenleving voor deze tijdelijke situatie.