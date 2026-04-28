GranMorgu FPSO bereikt nieuwe mijlpaal in offshore ontwikkeling Suriname

Het GranMorgu-project van TotalEnergies EP Suriname, heeft opnieuw een belangrijke bouwfase bereikt in de ontwikkeling van toekomstige offshore olieproductie voor de Surinaamse kust. Volgens Artur Nunes da Silva, General Manager van TotalEnergies EP Suriname, markeert deze stap een volgende fase in de geleidelijke realisatie van het FPSO-systeem dat het offshore veld zal ondersteunen.

De romp van de GranMorgu FPSO (Floating Production, Storage and Offloading unit) is recent in het droogdok geplaatst bij de CMHI-werf in China, een cruciale stap in het bouwproces. In deze fase wordt de structuur uit het water gehaald zodat technische teams veilig de resterende inspecties, structurele afwerkingen en voorbereidende werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Een FPSO is een drijvend productieplatform dat ruwe olie en gas kan verwerken, opslaan en vervolgens kan overslaan naar tankers voor transport. De droogdokfase maakt het mogelijk om de laatste werkzaamheden aan de romp uit te voeren voordat de zogenaamde topsides, de productie-installaties bovenop het platform, worden geïntegreerd.

Volgens TotalEnergies is deze fase essentieel voor de verdere voortgang richting offshore-operaties in Suriname. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen CMHI, de joint venture STS (SBM Offshore en Technip Energies) en Total-Energies EP Suriname. De bedrijven benadrukken dat de vooruitgang het resultaat is van gecoördineerde planning en samenwerking tussen internationale technische teams.

De GranMorgu FPSO geldt als een van de belangrijkste toekomstige installaties binnen de Surinaamse offshore olieontwikkeling en wordt gezien als een sleutelproject in de verdere opbouw van de sector.

Het project blijft zich volgens de betrokken partijen, stap voor stap ontwikkelen richting de operationele fase op zee.