Personeel BuFaZ voelt zich niet gehoord

De vakbond bij het Bureau voor Familierechtelijke Zaken (BuFaZ), heeft afgezien van het indienen van een petitie bij president Jennifer Simons. De petitie, waarin bezorgdheden over de werkomstandigheden en dienstverlening centraal stonden, werd opgeschort na bemiddeling van DNA-vicevoorzitter Ronnie Brunswijk. Hierdoor kwam er alsnog een overleg tot stand tussen de bond en minister Harish Monorath van Justitie en Politie. Marcia Clumper van de bond bij C-47, die als adviseur optreedt voor de eerstgenoemde bond, heeft tegenover ABC Nieuws aangegeven, dat de stap naar de president werd gemaakt, door het gevoel, dat het personeel onvoldoende werd gehoord en dat de bond niet als volwaardige gesprekspartner werd gezien. “Het ging in de eerste plaats om erkenning van de bond en daarnaast om structurele problemen binnen het bureau die de dienstverlening negatief beïnvloeden en het personeel demotiveren”, aldus Clumper. Tijdens het overleg zijn volgens haar enkele misverstanden uit de weg geruimd, onder meer over de status van de bond. Hoewel er in correspondentie sprake was van een ‘bond in oprichting’, benadrukte Clumper dat de organisatie reeds beschikt over goedgekeurde statuten en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. “Als de inhoud en bijlagen goed waren bekeken, zou duidelijk zijn geweest, dat het om een rechtspersoon gaat”, aldus Clumper. Naast erkenning, kwamen ook praktische knelpunten aan bod. Het personeel kampt met een tekort aan basisvoorzieningen, zoals telefoons en materiaal om te kunnen werken, wat het uitvoeren van taken ernstig belemmert. “Als één telefoon gedeeld moet worden op een afdeling van veertien mensen, terwijl het werk grotendeels uit cliëntcontact bestaat, dan creëert dat frustratie en inefficiëntie”, aldus Clumper. Ook aangeschafte iPads blijken in de praktijk niet bruikbaar door ontbrekende faciliteiten. Verder werd de staat van het gebouw besproken.

Hoewel het pand volgens de minister niet officieel is afgekeurd, erkennen beide partijen, dat de omstandigheden niet optimaal zijn. Eveneens is er begrip voor de financiële en bureaucratische beperkingen, waarmee de overheid te maken heeft bij renovatie en vervanging. Het overleg heeft volgens Clumper geleid tot een goede basis voor verdere samenwerking, al zijn concrete resultaten nog uitgebleven.

Afgesproken is dat er werkbesprekingen volgen, om haalbare oplossingen uit te werken. Sommige vraagstukken vallen echter buiten de directe invloed van het ministerie, bijvoorbeeld wanneer goedkeuring van andere instanties, vereist is.

De bond zal de uitkomsten van het gesprek voorleggen aan zijn leden tijdens een algemene ledenvergadering.

Daar zal worden besloten, hoe het vervolgtraject eruitziet en of verdere acties noodzakelijk zijn. “We willen de leden laten bepalen, of zij de minister de ruimte geven om zaken op te lossen, of dat er andere stappen nodig zijn”, aldus Clumper.

De problemen binnen BuFaZ hebben de dienstverlening onder druk gezet, hetgeen volgens de bond uiteindelijk gevolgen kan hebben voor kwetsbare groepen. “Het gaat om dienstverlening in het belang van het kind. We willen voorkomen dat kinderen de dupe worden”, aldus Clumper.