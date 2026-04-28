Jarbandhan trekt aan de bel over tekorten urologische zorg AZP

VHP-parlementariër Ameerani Jarbandhan heeft op maandag 27 april in een schrijven aan president Jennifer Simons, gewezen op de zorgwekkende situatie in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Jarbandhan stelt dat er een ernstig tekort is aan medische apparatuur voor urologische ingrepen, waardoor noodzakelijke operaties worden uitgesteld of geannuleerd. Jarbandhan haalt aan, dat het AZP als nationaal referentieziekenhuis een sleutelrol vervult bij de behandeling van complexe aandoeningen. Echter, door het ontbreken van onder meer endoscopische apparatuur voor kijkoperaties bij prostaatproblemen, blaastumoren en nierobstructies, komt de continuïteit van de zorg onder druk te staan. Jarbandhan stelt dat patiënten hierdoor grotere gezondheidsrisico’s lopen en dat de druk op het zorg-systeem toeneemt. Daarnaast signaleert zij dat Suriname in toenemende mate afhankelijk raakt van medische verwijzingen naar het buitenland. Dat brengt volgens haar niet alleen hoge kosten met zich mee, maar leidt ook tot ongelijkheid in de toegang tot zorg. Jarbandhan vraagt de president welke maatregelen de regering op korte termijn zal treffen om het ziekenhuis te voorzien van de noodzakelijke apparatuur.

Ook wil zij dat er meer transparantie komt over de staat van medische voorzieningen binnen het AZP en de geplande investeringen om de tekorten structureel op te lossen.

Voorts dringt Jarbandhan aan op beleid dat moet voorkomen dat patiënten voor essentiële behandelingen naar het buitenland moeten uitwijken. Zij wil weten, hoe de regering garandeert dat mensen met urologische aandoeningen, tijdig en adequaat in Suriname geholpen kunnen worden. De vragen zijn gesteld op grond van artikel 86 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee.