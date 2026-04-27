SLM schrapt Curaçao-route naar Miami, verbinding via Guyana blijft

In een communiqué maakt Surinam Airways (SLM) bekend dat zij met ingang van 1 mei 2026 haar regionale vliegschema aanpast. De luchtvaartmaatschappij stopt definitief met de verbindingen tussen Paramaribo en Miami via Curaçao, evenals de route Curaçao–Miami v.v. De maatregel is volgens SLM ingegeven door operationele en commerciële overwegingen binnen het regionale netwerk.

Met het vervallen van deze routes verdwijnen alle vluchten die via Curaçao naar Miami werden uitgevoerd. Passagiers die na 1 mei geboekt staan op deze trajecten, wordt geadviseerd contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij of hun reisagent voor informatie over omboekingen en verdere ondersteuning.

De route Paramaribo–Georgetown–Miami blijft wel gehandhaafd en zal volgens het bestaande schema worden uitgevoerd. Daarmee behoudt SLM een verbinding met de Amerikaanse bestemming, zij het via Guyana.