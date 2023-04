WEDEROM ONDOORDACHTE UITSPRAAK VAN NURMOHAMED?

De minister van Openbare Werken (OW), heeft de afgelopen week gezegd dat er inderdaad wat betalingsachterstanden zijn aan de vuilophalers. Hij adviseerde in verband hiermede de samenleving, voorlopig niet onnodig vuil op straat te zetten, omdat zwerfhonden de vuilzakken open kunnen trekken. Het advies bleek al gauw verder te gaan, want de minister zei ook, dat er in feite geen dierlijk afval wordt verwacht, want de gemeenschap kan zich nu toch geen vlees permitteren. Uitlatingen die een minister niet passen! Maar erger nog, stellingen die iemand uit het regeerteam niet zou mogen doen, daar men weet hoe zwaar de gemeenschap het momenteel heeft. Het is trouwens niet de eerste keer dat deze minister uitspraken doet die volkomen misplaatst zijn. Er kan hier sprake zijn van twee zaken: de minister heeft een slecht humeur of het is zijn instelling om neer te zien op de rest van de samenleving. En dat niemand uit de regering hem op het matje roept, zegt al veel over haar verwerpelijke mentaliteit. Hoe kun je als minister zulke uitlatingen doen, terwijl mensen met moeite eten op tafel kunnen zetten? Dat kun je slechts doen wanneer je dik in de centjes zit en ruimschoots kan genieten van staatsmiddelen. En we zijn zeker niet vergeten dat de minister het volk bewust gestraft wenste te zien. Deze woorden leven nog steeds in de samenleving, en hebben nog altijd een bittere nasmaak. Alleen moeten we niet vergeten dat bepaalde politici niet voor altijd op de stoel zullen blijven zitten.