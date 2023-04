POMPPRIJS BEÏNVLOED DOOR WISSELKOERS

Bij elke verhoging bij de pomp ontstaat er in ons land ophef over het feit dat de brandstofprijzen op de internationale markt dalen, maar in Suriname lijken die juist vaker pieken te hebben dan dalen. Wanneer internationaal de olieprijs daalt, vragen veel mensen zich af, waarom onze olieprijzen nooit gelijk met die van de wereldmarkt dalen. Het antwoord is eenvoudig: de prijzen hebben te maken met het inkoopbeleid van de oliemaatschappijen in ons land. Zij kopen miljoenen liters tegen een bepaalde prijs in, waardoor zij die voorraad ook eerst verkopen tegen die prijs, alvorens een prijsaanpassing kan geschieden. Dit zorgt voor een vertragend effect van de pompprijs in Suriname, want de volgende voorraad is misschien tegen een hogere prijs ingekocht, waardoor de prijs bij de pomp weer zal moeten stijgen. Vaak worden de prijzen van de GWo2 pompstations vergeleken met die van de SOL/ Shell. Indien de pompprijs bij GWo2 lager ligt dan die van de SOL, dan is men snel geneigd om bij GWo2 te tanken, waardoor er lange rijen auto’s staan bij de GWo2 stations. Per maand komen er naar verluidt ongeveer twee tankboten van de SOL naar Suriname; tot vorig jaar kwamen er nog vier van deze vrachtschepen naar ons land. Deze ladingen komen dan met smeermiddelen, unleaded, diesel en aviation fuel in verschillende hoeveelheden per levering. De voorraad van de SOL is daarom altijd voor minimaal twee weken gedekt, totdat de volgende boot naar Suriname komt. De wereld is in regio’s verdeeld en iedere raffinaderij die gevestigd is in die bepaalde regio, hanteert die wereldmarktprijs en zet daarop een premium; daarnaast worden vervoerskosten gemaakt bij het verschepen van de olie. Oliemaatschappijen zoals SOL, kopen in bij de raffinaderijen in de regio en als de lading komt naar Suriname, gaan de gegevens naar het ministerie van Economische Zaken en met de marges van de maatschappijen erbij, wordt dat uiteindelijk de pompprijs. Wat de pompprijs in Suriname sterk beïnvloedt, is de wisselkoers, omdat de inkoopprijs van brandstof nog altijd in US-dollars wordt betaald. Dus om de prijs van olie terug te rekenen, moet je de US-dollar wisselkoers nemen en zoals we inmiddels weten, stijgt de wisselkoers dagelijks, waardoor de prijs bij de pomp ook enorm gestegen is in de afgelopen maanden.