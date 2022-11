De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, heeft tegenover een lokaal medium gezegd, dat de chips voor de nieuwe e-ID-kaarten thans moeilijk verkrijgbaar zijn. “Dit heeft mede te maken met de toestand in Oekraïne”, stelde Somohardjo.

De minister zei dat de betalingsproblemen van de e-ID-kaarten, zijn opgelost. “Dus we verwachten dat we het materiaal voor de e-ID-kaarten begin januari binnenkrijgen.” Somohardjo zei dat gezien de late levering van het materiaal, er gekozen is voor een tussenoplossing. ‘’De wet is veranderd, waarbij je oude ID-kaart geldig is, met medeneming van je strookje. Het is niet de meest gewenste situatie, maar we moeten soms roeien met de riemen die we hebben, en deze riem was de wet veranderen tot het nieuwe ID-materiaal binnen is”, aldus Somohardjo.

Wat de nieuwe biometrische paspoorten betreft, zei Somohardjo dat er vorige week een commissie Paspoorten is benoemd. ‘’Die commissie is heel belangrijk. Die gaat het traject afleggen tot het komen toe biometrische paspoorten.

En we willen binnen zes maanden al zover zijn, dat we de aanbestedingen hebben gedaan”, aldus Somohardjo. Hij verduidelijkte dat het belangrijk is om een aanbesteding te doen: ‘’Wie gaat de paspoorten leveren, hoe ziet het paspoort eruit, wie gaat de materialen leveren, wie gaat de machines leveren, dus wij zijn met die commissie in voorbereiding, en hopen binnen zes maanden een grote stap te maken, want het is inderdaad een van de voorwaarden voor visumvrij reizen.”

Met de invoering van het biometrische paspoort, zullen de oude paspoorten niet meer geldig zijn. Somohardjo: “Maar als jij een oud paspoort hebt, voor vijf jaren is het geldig tot het is verlopen. Dat oude paspoort hoeft je dus niet direct weg te gooien.’’