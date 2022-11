Probleem bij afgifte rijbewijzen wordt opgelost

‘’Al geruime tijd is er een probleem bij de afgifte van rijbewijzen. Inmiddels is er werk van gemaakt een oplossing te brengen in het probleem’’, zegt Bryan Isaacs, commissaris van politie op de afdeling Verkeer, tijdens een persconferentie.

Isaacs zegt dat uit verkregen informatie blijkt, dat het vraagstuk tweeledig was. ‘’Er zijn namelijk om een groot aantal e-rijbewijzen aangemaakt, maar niet door de aanvragers afgehaald. Anderzijds gaat het vraagstuk om personen die sedert september dit jaar geslaagd zijn voor hun rijexamen, maar nog niet kunnen beschikken over hun e-rijbewijzen vanwege gebrek materiaal.’’ Volgens Isaacs zijn er maatregelen getroffen in samenwerking met de afdeling Verkeer om ervoor te zorgen dat het aantal e-rijbewijzen – ongeveer 4000 – zo snel mogelijk verstrekt kunnen worden aan belanghebbenden.

Om de afgifte vlot te laten verlopen, zijn de werktijden van de afdeling Verkeer sedert 14 oktober verruimd. Tot op heden zijn er 1400 e-rijbewijzen verstrekt.

De afdeling Verkeer doet dringend een beroep op belanghebbenden de lijsten met namen die online staan, na te gaan en hun rijbewijs af te halen. “Aan de samenleving wordt begrip en geduld gevraagd betreffende zaken die in behandeling zijn bij de politie. Soms lijkt het onderzoek een beetje stroef te gaan en wordt de feedback niet adequaat gegeven. Daarvoor zijn er instructies gegeven aan de regiocommandanten, zodat de afhandeling verbeterd wordt”, aldus Isaacs.