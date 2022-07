Economen: ‘Euro maakt lichte devaluatie door’

Wederom een stijging van brandstofkosten en voedingsmiddelen

Vooraanstaande economen hebben recentelijk, verklaard dat de euro in deze periode ongeveer 1,02 dollar waard is. Volgens economen bestaat het vermoeden dat de pariteit tussen de twee valuta’s een kwestie van dagen zal zijn, uiterlijk tot augustus.

Ze stelden dat de brandstofkosten door de recente ontwikkelingen wederom zullen stijgen. Met de zwakke euro was het koopkrachtverlies ook voelbaar op meel- en graanproducten. Voor Europese bedrijven betekent dit slecht nieuws, omdat ze meer uit moeten geven, om hetzelfde aan energie, grondstoffen en componenten te kopen. “Alles wat in dollars wordt geïmporteerd, is duurder, inclusief brandstof. Met andere woorden, de devaluatie van de euro, zou de brandstofrekening voor gezinnen nog zwaarder moeten maken, aangezien vaten aardolie waaruit diesel en benzine worden geproduceerd, in dollars worden verhandeld”, aldus een econoom.

De devaluatie van de euro zou de export uit Europese landen aantrekkelijker kunnen maken. Dit komt omdat, gezien de euro een zwakkere munt is geworden, een externe koper, een lager bedrag zal uitgeven om grondstoffen van hun dollars te kopen. De producten worden volgens economen dus goedkoper.

Naast de export kunnen investeringen in onroerend goed ook profiteren van deze nieuwe realiteit. Een belegger die zijn spaargeld in dollars heeft, kan hetzelfde onroerend goed kopen, zonder al te veel uit te geven, profiterend van het wisselkoers verschil.

De oorzaken

Er zijn toenemende zorgen over de economische vertraging in het Europese blok, met angst voor een mogelijke recessie. Beleggers zijn bijvoorbeeld van mening dat de economie van de eurozone, veel gevoeliger is voor stijgende energieprijzen dan de Amerikaanse economie, als gevolg van de nasleep van de oorlog in Oekraïne. Een van de tekenen voor deze angst is het feit dat Duitsland een maandelijks handelstekort heeft gemeld, een teken dat de energieprijzen wegen op bedrijven in Europa’s grootste exportmacht.

Monetair beleid: Een van de factoren die deze appreciatie van de dollar verklaart, is de stijging van de inflatie, in combinatie met de manier waarop de centrale banken daarop hebben gereageerd. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) is sneller en agressiever geweest in het verhogen van de benchmarkrentetarieven dan de Europese Centrale Bank, die de eerste verhoging pas voor juli had gepland. Beleggers vinden dan een hoger rendement in de Amerikaanse valuta en beleggen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Naast het monetaire beleid van de Fed, zijn er nog andere redenen voor investeerders om hun toevlucht te nemen tot de dollar: de Amerikaanse economie is volgens hen minder blootgesteld aan een reeks fenomenen zoals de oorlog in Oekraïne, sancties tegen Rusland of opsluitingen in China.