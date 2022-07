Politie mag gedeelde pornografische beelden onderzoeken

Politiewoordvoerder, Milton Bischop, heeft in gesprek met een lokaal medium gezegd dat de politie de bevoegdheid heeft, om op eigen bevindingen uitgelekt pornografisch materiaal, te onderzoeken. Dit naar aanleiding van aangiften die de afgelopen maanden zijn gedaan door slachtoffers. Volgens Bischop is het aantal uitgelekte Surinaamse pornofilmpjes en de aangiftes aanzienlijk toegenomen. “De politie hoeft niet meer op basis van een aangifte, een strafrechtelijk onderzoek te starten, maar ze kan ook zelf op onderzoek uitgaan. Degene die zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden en of het doorsturen van deze beelden, zullen ongetwijfeld worden aangemerkt als verdachte”, aldus Bischop.

De woordvoerder vroeg de gemeenschap er rekening mee te houden, dat er met de aangepaste wetgeving strafrechtelijke maatregelen getroffen kunnen worden. “Het verspreiden of dan wel aanzetten van iemand tot het verspreiden van pornografische beelden, zal strafrechtelijke gevolgen hebben”, ĺiet Bischop weten. De woordvoerder deed verder een beroep op de gemeenschap, zich niet te laten filmen of om zich schuldig te maken aan het verspreiden van pornografische beelden.