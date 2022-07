Hendrikschool weer herrezen na renovaties

Gisteren was het een groots moment, namelijk de oplevering van twee gerenoveerde gebouwen van de Hendrikschool, waarvan Digicel de financiering op zich heeft genomen. Bij deze bijzondere aangelegenheid waren behalve de directeur van Digicel Gopaul Deonarine, ook president Chandrikapersad Santokhi, en minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur Marie Levens, present.

De welbekende en niet jonge Hendrikschool die staat aan de Henck Arronstraat, werd in drie maanden tijd, gisteren weer heropend. Directeur Militcha Dalhberg, was erg ongerust over de achteruitgang van de gebouwen van deze school, en is heel erg overstuur van het proces op de Hendrik school, en is heel erg blij om de school de afgelopen twee tot drie maanden weer te zien herrezen. Directeur Dalhberg is overtuigd dat dit zal leiden tot betere prestaties. Dalhberg bedankte een ieder die op welke wijze dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd.

President Santokhi, vond het belangrijk aanwezig te zijn bij deze activiteit van de Hendrik school, en vermeldde dat hij erbij was om de jeugd te ondersteunen, en dat het gaat om de toekomst van de jeugd. Daarom heeft de president, aan de jongeren van Caricom aangeboden, in Suriname een 10 hectare grond ter beschikking te stellen, voor het opzetten van een studiecampus.” Ik ben heel erg blij dat Digicel het initiatief heeft genomen, de Hendrikschool te renoveren, daarom ben ik als president hier om Digicel te bedanken voor die ondersteuning”, aldus Santokhi.

De minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur Marie Levens leverde ook haar bijdrage, aan de renovatie van de Hendrikschool, en het was voor haar bijzonder ook een bijdrage te doen, ook zij bedankte Digicel, voor zijn investering in de jeugd van Suriname.

Aandeelhouder van Digicel in Suriname Tjin A Djie, vermeldde dat Digicel de komende twee jaar gratis internet zal verstrekken aan de school, ter waarde van US-dollar 25000, en tien computers ter waarde van $7500. Tjien A Djie, zei persoonlijk US-dollar 10,000 voor verdere renovatie van de Hendrik school te doneren.