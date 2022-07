Burgers gebelgd over afgesloten wegen

Vele burgers raakten vanmorgen geconfronteerd met de afgesloten wegen in met name de binnenstad. Dit in verband met de 43 ste Caricom staatshoofdenvergadering die dezer komende dagen gehouden wordt. De afgesloten routes werden eerder al aangegeven door de afdeling Motor Serveillance Dienst (MSD), maar werden door omstandigheden groter afgezet.

‘’Ik moet mijn kinderen afzetten, maar het verkeer zit muurvast‘’, aldus een gebelgde moeder tegenover de krant. De MSD zou ervoor zorgen, dat het verkeer gedurende deze drukke periode in goede banen geleid zou worden. ‘

’Echter waren er vanochtend niet veel opties in het centrum te komen.‘’ Volgens een mevrouw die werkzaam is in de binnenstad, moest zij haar voertuig ver buiten het afgezette gebied parkeren en naar het werk lopen. Tot haar verbazing werd haar gevraagd zich te legitimeren. ‘’Ik heb geen moeite daarmee, maar het was even een gehaal en getrek, alleen om op jouw werkplek te komen‘’, aldus de geirriteerde mevrouw in gesprek met de krant.

Vele voertuigen trachtten via de zij wegen de drukte te ontwijken. Echter liepen ook die al in de file. Volgens automobilisten kun je geen gebied afzetten en verwachten dat men maar van slechts één route gebruik maakt.

De politie doet daarom een beroep op de gemeenschap de instructies van haar stipt op te volgen, zodat zij het verkeer in goede banen kan leiden. Het gaat in dezen om het gebied rond de Waterkant. , Mr. Rietberg-laan/Sommelsdijsckstraat, Kleine Water-straat/ van Roseveltkade, H. Arronstraat, Grote Combéweg. Vanochtend was het gebied nog omvanglijker afgezet, te weten tot de Hofstede Crulllaan/ Cornelis Jong-bawstraat en de Wilhelminastraat en de President da Costalaan.