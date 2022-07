DE GEEST UIT DE FLES?

Deze vraag mag nu wel gesteld worden, nu het duidelijk is, dat er alles aan gedaan wordt een vakbond binnen het leger te vormen of al gevormd is onder leiding van de korporaal Gary Perk, en dat deze vakvereniging van militairen werd gestimuleerd en ondersteund door het bestuur van de Surinaamse Politie Bond . De bestuursleden van de SPB, Hellings en Gentle zouden naar verluidt op buitengewone wijze hun bijdrage hebben geleverd om een bond binnen het Nationaal Leger, tot stand te brengen. Het is bekend dat geen enkele regering na de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname in 1975, er voorstander van geweest is een vakbond te accepteren binnen de grootste en gedisciplineerde gewapende macht van dit land , zoals tot 25 februari 1980 de Surinaamse Krijgsmacht , SKM en daarna het Nationaal Leger. We kennen de hele geschiedenis van de Bond Militair Kader, BOMIKA voor de coup van 1980 en de belofte van de suppletiegangers Bouterse CS, voor het oprichten van een militaire vakbond om zo de lager beloonde Surinaamse militairen mee te krijgen de staatsgreep, succesvol te doen slagen. Na de geslaagde militaire staatsgreep is er door Bouterse en zijn naaste “groep van zestien” ervoor gezorgd, dat de beloofde vakbond nooit van de grond kwam. Het is zonder meer zo, dat Bouterse ook toen reeds heeft ingezien dat een vakbond voor hem als ultieme militaire leider, alleen voor meer kopzorgen binnen het Nationaal Leger zou zorgen, en dat hij daarom ervoor koos de vakbondsperikelen tot nader order in de ijskast te plaatsen. Bouterse heeft al die jaren geweten dat een vakvereniging binnen deze grootste gewapende macht, zijn positie ook in gevaar zou kunnen brengen en juist daarom werd van een bond binnen het NL afgezien. Ook gedurende zijn periode als president van Suriname 2010-2020 zorgde hij ervoor dat er eerder een verzwakking van het Nationaal Leger ontstond dan een gezonde saamhorigheid waarbij er via een vakvereniging meerdere wensen en of eisen op tafel zouden kunnen worden gelegd. Maar wanneer het bepaalde lieden om politieke redenen anders uitkomt, dan is het natuurlijk wél mogelijk, plotsklaps wél een vakbond in het leven te roepen al was het maar om een regering het mes nog harder op de keel te drukken en solidariteitsacties van verschillende gewapende machten, te doen ontketenen. Er zijn maar weinig mensen die denken, dat het bij de oprichting van een militaire vakbond slechts gaat om het bewerkstelligen van betere arbeidsvoorwaarden voor wapenbroeders , maar dat de geest nu wél uit de fles kan zijn geraakt. Er zijn elementen binnen de gewapende machten, en in het bijzonder binnen de SPB die een politieke agenda hebben en vanuit een bepaalde hoek worden aangestuurd. Wat niet onder een vorig bestuur werd getolereerd, moet nu wél kunnen al was het maar om een staatsbestel totaal te ontregelen en wel in het enge belang van bepaalde lieden. De regering moet niet achteloos staan tegenover deze nieuwe vakorganisatie want er steekt veel meer achter, want ze kan erin slagen de gehele nationale veiligheid op een verontrustende wijze te ontregelen.